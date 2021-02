A născut chiar azi! Fosta vedetă Antena 1 a publicat primele imagini cu fiica ei

Alexandra Diaconescu, fostă vedetă Antena 1, concurentă la ”Insula Iubirii”, a născut azi o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Ines. Primele imagini cu bebelușul.

26 februarie 2021 va fi o dată specială pentru Alexandra Diaconescu și iubitul ei, Mădălin Mogoș, care și-au primit astăzi micuța pe lume. Ines s-a lăsat așteptată, mămica suportând un travaliu de multe ore. Chinul s-a sfârșit, în jurul amiezei Ines făcându-și apariția.

„Itsy Bitty, fetița… mândria lu’ tati și perla micuță a lu’ mami” și “Bine ai venit în viețile noastre, Ines” – a scris pe Instagram proaspătul tătic.

A născut natural

„Sper să vină mai repede pe lume. Nu mă simt bine acum, simt că mor. Sper să nu mai aștept încă o zi, că leșin deja. Aștept de ieri. Travaliul a început de două ori și se intensifică odată cu trecerea timpului. Nici nu știu cât o să stau așa, pot să stau și 24 de ore. Sper să nu fie cazul”, a declarat fosta concurentă de la ”Insula iubirii” cu o zi în urmă, pentru Antena Stars.

Are o relație cu luptătorul de kickbox Mădălin Mogoș

Alexandra Diaconescu trăiește o poveste de dragoste alături de luptătorul de kickbox Mădălin Mogoş. Tânărul sportiv a cerut-o în căsătorie în vara anului 2019.

„M-a cerut după 6 luni de relație, ne cunoașteam de 11 ani, din copilărie. Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă. A fost cea mai bună decizie. Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm îmăreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână.

S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă…Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală. E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare”, povestea aceasta în urmă cu ceva timp.