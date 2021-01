Fostă vedetă Antena 1, la un pas de a naște. Va deveni mămică pentru prima oară

Fanii emisiunii ”Insula Iubirii” au motive de bucurie! Alexandra Diaconescu, fosta iubită a lui Aurel mai are puțin și naște. Ea și iubitul ei, pe nume Mădălin, se pregătesc să devină părinți de fetiță.

Alexandra Diaconescu este, în sfârșit, fericită, după relația plină de drame pe care a avut-o cu Aurel. Aceasta se pregătește să devină mămică pentru prima dată și mai are puțin până să nască. Anul trecut, frumoasa fostă vedetă de la Antena 1 a pierdut însă o sarcină, fapt care a întristat-o mult. Dar iată că de data aceasta lucrurile au decurs cum nu se poate mai bine, iar acum se pregătește de venirea pe lume a fetiței ei. Mai mult, Alexandra Diaconescu și Mădălin Mogoș își vor ține la piept fiica chiar pe data de 24 februarie, de Dragobete, o zi încărcată de simboluri.

Alexandra Diaconescu a dat vestea că va deveni mamă chiar în ziua de Crăciun, atunci când s-a afișat cu burtica de graviduță, alături de iubitul ei, în ipostaze tandre.

”Am așteptat atat de mult momentul asta incat credeam ca nu mai vine. In momentul in care am aflat de sarcina ne doream parca sa ne scriem si pe frunte 😅 In sfarsit impartasim si aici, in mediul online, cu voi, bucuria pe care o simtim noi de aproape 8 luni! Va dorim sarbatori pline de fericire si iubire!”, a scris fosta concurentă de la ”Insula Iubirii”, emisiune care a fost difuzată pe Antena 1.