A murit primarul din Deveselu. Ce a pățit fix cu 10 zile înainte de alegerile la care candida

Primarul din Deveselu, Ion Aliman, a murit în dimineața zilei de joi, 17 septembrie, în jurul orelor 5:30. Ion Aliman a decedat din cauza infecției cu coronavirus. A început să se simtă rău în urmă cu două săptămâni, dar a crezut că este vorba despre o mică răceală. Edilul s-a stins fix cu 10 zile înainte de alegerile locale 2020, unde candida pentru un nou mandat.

Doliu în lumea politică. Ion Aliman, primarul din Deveselu a murit de coronavirus

Ion Aliman, primarul din Deveselu, a murit joi dimineață la orele 5:30, din cauza infectării cu virusul ucigaș. Vestea morții sale a socat intreaga comunitate din Deveselu, mai ales că bărbatul candida la alegerile locale 2020 pentru un nou mandat de primar.

Ion Aliman a fost internat in 4 septembrie la spitalul din Caracal, unitate suport COVID-19, dupa ce a fost confirmata infectia cu coronavirus. La mijlocul saptamanii trecute Ion Aliman a fost transferat, însă la spitalul Colentina din Capitală, întrucât starea sa se înrăutățise.

Primarul Ion Aliman suferea și de alte boli grave

Primarul avea antecedente medicale. Ion Aliman fusese supus unui transplant renal si suferea de diabet pe care-l trata cu antidiabetice orale. Apropiații edilului spun că după ce i s-au facut toate analizele, primarul din Deveselu a aflat ca avea și hepatită. Imediat dupa ce a fost internat, Ion Aliman povestea cum a descoperit ca este infectat cu virusul ucigaș.

„Sambata, acum o saptamana, m-am simtit mai rau. Sa zic asa, o mica raceala, cand te prinde curentul. Duminica, am fost mai rau, iar luni, cand m-am trezit sa plec la serviciu, mi-am dat seama ca nu prea mai sunt in posibilitatea de a… Si am hotarat sa raman acasa, sa-mi iau concediu, toata saptamana, pana fac analize si vad ce se-ntampla cu mine„, declara Ion aliman în ziua internarii, respectiv pe 4 septembrie.

Ion Aliman nu credea să fie infectat cu COVID-19

Ion Aliman spunea că nici nu se gândea să fie infectat cu coronavirus. „Nici pomeneala, dar l-am facut (n.r. – testul) sa-mi ies din pareri, cu toate ca era din ce in ce mai rau, nu dormeam mai mult de 5 minute, ma trezeam, transpiram, am inceput sa fac si temperatura. Inainte aveam 36 grade, m-am mirat, acum era 37,1-37,2 .

Am mers si mi-am facut testul miercuri, a iesit rezultatul aseara si uitati-ma la spital. Ma simt mai bine, sa zic. Dar, ce am facut, o zi de tratament…„, mai spunea primarul Ion Aliman. Peste aproximativ două săptămâni, primarul din Deveselu, Ion Aliman, ar fi împlinit vârsta de 57 de ani.