A murit Olivia de Havilland, celebra actriță din filmul Pe aripile vântului. Avea 104 ani

Olivia de Havilland, celebra actriță din filmul Pe aripile vântului a murit la vârsta de 104 ani. Celebra actriță și-a găsit sfârșitul în Paris. Actrița a mai jucat în filme precum: „Aventurile lui Robin Hood”, „Moștenitoarea” și serialul „Nord și Sud”.

Olivia de Havilland, celebra actriță din filmul Pe aripile vântului, a murit. Avea 104 ani

Olivia de Havilland, celebra actriță din filmul Pe aripile vântului a decedat la vârsta de 104 ani. Olivia Havilland a fost premiată de două ori cu Oscar, în 1947 și în 1950, pentru rolurile principale din „To Each His Own” (1946) și „The Heiress” (1949). Olivia de Havilland s-a născut în Japonia, într-o familie britanică, pe 1 iulie 1916.

Din anul 1941, actrița a devenit cetățean al SUA, iar din 1953 trăia la Paris, Franța. Olivia de Havilland, alături deKirk Douglas, născut și el în 1916, a fost cel mai longeviv star de la Hollywood. Actrița a lucrat cu producători celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz și Anatole Litvak și cu actori precum Errol Flynn și Mickey Rooney.

Cum a ajuns Olivia de Havilland la Saratoga

Olivia de Havilland a fost verișoara lui Sir Geoffrey de Havilland, pionier al aviației. În 1919, părinții ei s-au despărțit, iar mama a avut ideea de a se muta la Saratoga, aproape de orașul San Francisco. În 1934, Olivia de Havilland se pregătea să devină profesoară de limba engleză când a fost remarcată de regizorul Max Reinhardt și distribuită în „Visul unei nopți de vară”, după William Shakespeare, în care juca cu o trupă de amatori.

În anii următori, ea a apărut în „Căpitanul Blood/ Captain Blood” (1935), alături de atunci necunoscutul australian Errol Flynn, alături de care a devenit cuplul cel mai cunoscut de pe marele ecran. Au urmat, alături de Errol Flynn, opt filme, între care „Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood” (1938) și „Atacul brigăzii ușoare/ The Charge of the Light Brigade” (1936).

Ce rol a interpretat Olivia de Havilland în firlmul Pe aripile vântului

În anul 1939, Olivia de Havilland a jucat în celebra peliculă „Pe aripile vântului”, produs de influentul David O. Selznick. Aceasta a interpretat rolul Melanie Hamilton, cea care devine soția lui Ashley Wilkes (interpretat de Leslie Howard), iubit de Scarlett O’Hara (Vivien Light).

„Pe aripile vântului” a fost recompensat cu nu mai puțin de nouă premii Oscar și cele mai mari încasări din acea vreme. Din palmaresul Oliviei de Havilland mai fac parte două Globuri de Aur și un premiu pentru interpretare primit la Veneția, pentru „The Snake Pit” (1948).