A murit mama cântărețului Raoul. Mesajul sfâșietor transmis după aflarea cumplitei vești

Rareș Borlea, cunoscut drept Raoul, trece prin clipe cumplite după ce a aflat că mama sa a murit. Sfâțiat de durere, artistul și-a anunțat fanii pe pagina sa de socializare, transmițând un mesaj sfâșietor în memoria mamei sale. Nu sunt puțini cei care știu că Raol avea o legătură puternică cu mama sa, ceea ce înseamnă că pierderea sa este cu atât mai dureroasă și mai greu de depășit.

Cântărețul Raoul a decis să-și deschidă sufletul în fața persoanelor care îl urmăresc, astfel că, în urmă cu puțin timp, acesta și-a anunțat prietenii de tragedia petrecută în familia sa, mai exact, despre moartea mamei sale, pe care o diviniza și pe care o numea deseori „Dumnezeul lui pe pământ”.

Mai mult, mesajul său extrem de trist pare să fie un omagiu adresat mamei sale, căreia îi declară iubirea sa veșnică. În doar câteva minute, mii de internauți au empatizat cu durerea pe care o trăiește artistul, așa că l-au încurajat și l-au îmbărbătat cu mesaje de condoleanțe.

„A plecat mama. Sunt mai sărac ca niciodată. Nu o să Îl rog pe Dumnezeu să te ierte pentru că nu are de ce. Nu I-ai greşit nici Lui, nici mie şi nici familiei tale. Ştiu că pleci, dar sunt fericit că sufletul tău rămâne pe pământ cu mine în tot ce fac, în tot ce sunt, în tot ce simt. Sufletul meu îţi mulţumeşte pentru că e bun datorită ţie, mamă. Să ai toată dragostea stelelor şi toată lumina acolo unde pleci! Te iubesc, mamă.”, a scris Raoul pe reţelele de socializare.

Printre mesajele primite din partea oamenilor, pe Raoul l-au încurajat mai multe persoane publice, printre care și scriitoarea Irina Binder, care nu de mult și-a pierdut și ea mama, suferind enorm în urma tragediei: „Condoleanțe și multă putere! Să nu uiți că mama ta îți bate în piept”, a spus aceasta.

Câtărețul Rareș Borlea avea doar cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dat viață, dar și la adresa tatălui său, astfel că, nu o dată a declarat că fără sprijinul și încurajările părinților săi, el nu ar fi rezistat provocărilor apărute constant în viața de artist.

“Poate v-aţi întrebat vreodată cu cine semăn, sau de unde moştenesc talentul de a cânta. Niciodată nu cred că am vorbit prea multe despre acest lucru… îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru talentul pe care mi l-a dat, dar în egală măsură sunt mândru că am fost crescut minunat de părinţii mei, de oameni care mi-au dăruit tot ce am mai bun şi mai frumos astăzi.

Am găsit în arhiva personală o înregistrare dintr-o emisiune mai veche pe care o prezentam, în care l-am avut invitat pe tatăl meu. Este singura mea apariţie alături de tatăl meu şi singura lui apariţie la un post de televiziune,interpretând live un cântec de o frumuseţea aparte din repertoriul popular, repertoriu pe care l-a îndrăgit întotdeauna”, scria artistul, în urmă cu ceva timă, pe un contul de socializare.