A murit cel mai bătrân om din lume. A trecut prin ambele Războaie Mondiale

José Paulino Gome, cunoscut drept și cel mai bătrân om din lume s-a stins la vârsta de 127 de ani. Bărbatul, originar din Brazilia mai avea doar o săptămână până la ziua sa de naștere, când trebuia să împlinească 128 de ani. Veste morții sale a fost dată de presa locală.

Datele din certificatului său de căsătorie din 1917 de la oficiul de registratură al lui Pedra Bonita, arată că bărbatul s-a născut la data de 4 august, 1895. Se pare că José Paulino Gome a trăit întreg secolul XX și a asistat la evenimente importante. Unul dintre ele este moartea reginei Victoria.

„Aici, în mediul rural, oamenii sunt de obicei înregistrați când sunt mai în vârstă. Există mai multe cazuri cu documente incorecte. Dar documentația lui a arătat că era mai tânăr decât era de fapt.

„În apropiere este o doamnă care are 98 de ani. Ea spune că l-a cunoscut când era doar un băiat. Atunci am devenit curioși să-i confirmăm vârsta și am căutat la registratură pentru a afla ce este corect.

„Cu siguranță avea peste 100 de ani, cel puțin 110. Acum trebuie să știm cum va fi consemnat pe certificatul de deces”.