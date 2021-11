Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă înainte să mori? Mulți oameni care au fost la un pas de moarte povestesc experiența prin care au trecut, însă ce se întâmplă cu câteva zile înainte de a deceda? O întrebare la care cercetătorii încearcă cu greu să răspundă.

Semnele care prevestesc moartea

Care sunt cele mai frecvente semne care prevestesc moartea? Mulți oameni și-au pus această întrebare și, în ciuda eforturilor și a studiilor efectuate, nimeni nu a reușit să identifice aceste semne.

Jurnalista Patricia Pearson, pasionată de fenomenele paranormale, a stat cinci ani de zile alături de oameni care urmau să moară.

Ea a strâns mărturiile oamenilor cu boli în stadiu terminal și de la cei aflați pe patul de moarte, descoperind o serie de lucruri interesante despre ce se întâmplă cu oamenii înainte să moară.

Ea a strâns informațiile în cartea numită Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, Death, and What Comes After. Jurnalista povestește în detaliu care sunt etapele care se întâmplă cu un om înainte să moară.

Ea și-a pierdut tatăl și sora în intervale scurte de timp, așa că aceste două tragedii au marcat-o și a ajuns să investigheze acest subiect, pe care mulți îl consideră sumbru și macabru.

Ce descoperiri a făcut jurnalista

Ea a descoperit că cei care se află în pragul morții știu exact care este următoarea destinație și când vor ajunge acolo. Oamenii începeau să vorbească în metafore despre o călătorie spre lumină înainte cu 72 de ore să moară, scrie știridinlume.

„Când sora mea era pe moarte din cauza cancerului la sân, a spus, parcă frustrată: „nu ştiu cum să plec”, apoi a pomenit că ar avea nevoie să fie ajutată la zbor”, a povestit jurnalista.

Dar cercetarea ei nu s-a oprit aici. Ea a vorbit cu o asistentă care îngrijea oamenii cu boli grave.

„A înţeles soţia mea tot ce trebuie în legătură cu paşaportul şi biletul de călătorie?”, a întrebat-o pe asistenta Maggie Callnan un bărbat care mai avea puțin până să moară.

Asistenta a povestit că muribunzii văd moartea ca pe o călătorie, nu ca pe un capăt de drum. Mulți oameni cred că oamenii care urmează să moară sunt sub efectul pastilelor, dar nu este așa.

Majoritatea sunt conștienți cu o oră înainte de a muri și pot vedea rude decedate.