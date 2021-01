A murit Bogdan Stanoevici. Actorul s-a luptat cu virusul nemilos, pe patul de spital

Doliu în lumea teatrului! Bogdan Stanoevici s-a stins din viață! Celebrul actor de care fanii s-au bucurat extrem de tare în serialul „Sacrificiul” s-a luptat cu COVID-19. Cum au arătat ultimele clipe din viața artistului? Ultimele informații despre tragedie.

Celebrul actor a murit la 62 de ani, la Spitalul Pantelimon, conform surselor observator. Vedeta a avut coronavirus. Acesta a fost cunoscut pentru cariera sa fulminantă din teatru și televiziune, dar a fost și ministrul Românilor de Pretutindeni în Guvernul Ponta, manager al Circului Globus și candidat al alegerilor prezidențiale din anul 2019. Stanoevici a fost ministru pentru românii de pretutindeni în guvernul Victor Ponta în perioada cuprinsă între 5 martie – 17 decembrie 2014.

Cu toate că a căpătat notorietate între cele două tururi de scrutin, i s-a cerut demisia atunci când și-a exprimat părerea în legătură cu românii din afara granițelor care nu au putut vota și au protestat. Eliberarea din funcție a fost cerută chiar de către menifestanții din țară, dar și din afara României.

De asemenea, acesta a fost demis din funcția de secretar de stat al Ministrului Culturii, post pe care l-a ocupat în perioada dintre ianuarie – decembrie 2015. În ultima perioadă, activitatea sa s-a redus la circul al cărui director general interimar a fost între 2017 – 2020 și apariția în serialul Sacrificiul, de la Antena 1.

”Bogdan Stanoevici se află în continuare cuplat la aparate, pe procedura ECMO. Cu toate că medicii au sperat că, după o perioadă de timp, între 7-10 zile, plămânul acestuia să se refacă, dar plămânul este încă destul de afectat, drept pentru care echipa medicala a decis ca el să mai stea încă 7 zile – cel puțin – pe procedura ECMO. Ca veste bună, totuși, trebuie spus că Bogdan Stanoevici este cooperant, atunci când nu este sedat. Dar perioadele de nesedare sunt scurte, iar asta din considerente evidente, ce țin de respectiva procedură medicală”, au transmis surse medicale, potrivit gandul.ro.

“Este, în continuare, în stare gravă, a căpătat o infecție nosocomială, clostridium difficile, din cauza căreia situația medicală s-a agravat. A fost mutat pe ATI non-COVID, dar această infecție pune în pericol starea sa de sănătate pentru că are sistemul imunitar foarte slăbit”, au dezvăluit surse medicale, conform sursei citate.

”Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”

Bogdan Stanoevici