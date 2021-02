A mâncat o banană zilnic, înainte să se culce. Ce s-a întâmplat în doar 30 de zile

Ce se întâmplă dacă mănânci o banană zilnic? Un bărbat a făcut acest experiment preț de 30 de zile, iar înainte să se culce consuma câte o astfel de fructă. Ce a observat la finele perioadei propuse? Ce spun specialiștii despre acest obicei? Nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea beneficii.

Ce se întâmplă dacă mănânci o banană zilnic? Trebuie consumată înainte de culcare

Bananele sunt preferatele multora pentru gust, dar și o alegere potrivită pentru o gustare sănătoasă și consistentă. Acestea sunt convenabile, dar și bogate în potasiu, magneziu, vitamina C, vitamina B6 și fibre din necesarul de vitamina B6.

De asemenea, pot ajuta la pierderea în greutate, reduc umflarea și pot crește producția de celule alte din sânge, iar pentru că au mulți antioxidanți pot proteja împotriva toxinelor cauzatoare de cancer.

Puțini știu că acestea te ajută să dormi datorită vitaminelor și mineralelor care pot să îmbunătățească rapid calitatea somnului, reduc stresul și anxietatea, ameliorează crampele musculare și reglează ciclul dintre somn și veghe cu serotonină și melatonină.

„În plus față de stres și anxietate, magneziul poate ajuta somnul. Deoarece acest mineral ajută organismul să mențină Nivelurile GABA (Acid gamma-aminobytric), ce joacă un rol semnificativ în a vă ajuta să obțineți un somn odihnitor.

Nivelurile de GABA sunt neurotransmițătorii care promovează somnul prin încetinirea undelor creierului și calmarea corpului. Deoarece magneziul asigură niveluri sănătoase de GABA, cei care se confruntă cu insomnie sau alte tulburări de somn pot găsi ușurare luând suplimente de magneziu sau consumând o banană înainte de culcare”, arată doctorulzilei.ro.

Valori nutriționale

Valoare per

100 g

100 g

Calorii (kcal) 88

Lipide totale 0,3 g

Lipide saturate 0,1 g

Lipide polinesaturate 0,1 g

Lipide mononesaturate 0 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 1 mg

Potasiu 358 mg

Carbohidrați 23 g

Fibre alimentare 2,6 g

Zahăr 12 g

Proteine 1,1 g

Vitamina A 64 IU Vitamina C 8,7 mg

Calciu 5 mg Fier 0,3 mg

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0,4 mg

Vitamina B-12 0 µg Magneziu 27 mg

Feluri în care să le consumi

Bananele vin cu un strat protector natural aflat la exterior, prin urmare, sunt mai putin probabil contaminate de germeni si de praf.

Nu trebuie decat sa elimini coaja si apoi te poti bucura de savoarea ei.

Banana se poate adauga cu mare incredere in salatele de fructe.

In combinatie cu lapte, putem crea un minunat milk-sake de banane foarte indragit, mai ales de cei mici.

Ele mai sunt folosite si la dulceturi, singure sau in combinatie cu alte fructe.

Alaturi de frisca si putin sirop de artar, putem crea o inghetata minunata.

Chips-urile de banana sunt o gustare produsa din banane uscate, deshidratate sau prajite,

Se adauga de asemenea la prepararea deserturilor cum ar fi budinci, torturi, tarte, briose sau banana split. (Sursa: ghidnutriție.ro)