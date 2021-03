A mâncat leuștean cu miere timp de 1 lună. Rezultatele obținute au fost pur și simplu uluitoare

Leușteanul este o plantă mai mult decât o aromă delicioasă în bucătăria noastră. Are multe efecte terapeutice pentru sănătatea noastre, iar când este combinată cu miere este o minune pentru cei care se îmbolnăvesc des.

Miere cu leuștean, amestec potrivit pentru cei care se îmbolnăvesc des

Amestecă rădăcina leușteanului, uscată și mărunțită, cu miere. Această combinație este indicată persoanelor care se îmbolnăvesc des, dar și pentru cei a căror stare de spirit se schimbă brusc. Lușteanul este recomandat persoanelor care suferă de alergii, au probleme cu tensiunea arterială, au hemoroizi, gută sau reumatism.

El poate curăța tractul respirator fiindcă are proprietăți expectorante. În leuștean se găsește eucaliptol, care are rolul de a reduce inflamația și iritația de la nivelul plămânilor. Dat fiind că are proprietăți antibacteriene, leușteanul poate fi folosit pentru a preveni și pentru a trata bolile declanșate de E coli și Salmonella.

Medicii antici au fost primii care au descris efectele sale benefice

Cultivat încă din secolul întâi după Hristos, fiind adusă în Europa de călugări, leușteanul este o plantă perenă, singura specie de acest gen cu rădăcini cărnoase, frunze deosebite și tulpină groasă, de un verde intens, foliole crescute adânc și separate. Este o plantă la îndemână, întrucât crește atât spontan, pe câmpuri necultivate, pajiști sau în subcultură. Medicii antici au fost primii care au lăsat însemnul despre efectele benefice ale frunzelor verzi ale leușteanului asupra digestiei și sistemului nervos.

În medicina populară românească, el era folosit ca plantă tămăduitoare pentru bolile de piept, digestive și pentru diferitele plăgi, dar și ca plantă magică. În bucătăria tradițională românească, leușteanul este folosit la murături, ciorbe de miel, de pasăre, fasole, varză, sosuri și aproape nu există gospodărie în mediul rural unde să nu fie cultivat în grădină pentru calitățile sale culinare, dar și digestive. El nu doar că are un gust plăcut, ci și numeroase propietăți care ajută nu doar la prevenirea, ci și vindecarea unor afecțiuni.

Întărirea sistemului imunitar, protejarea rinichilor sau alinarea efectelor secundare ale menstruației sunt doar câteva dintre efectele pe care această plantă le are asupra sănătății. În uz intern, el este recomandat în parazitoze intestinale, boli hepato-biliare, dischinezii biliare, enterocolite și colite fermentative și colopatii spastice.