„A început să plângă”! Câți bani a primit Oana Zăvoranu de ziua ei de la Alex Bodi

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, soțul ei, au început recent un război cu un fost colaborator, pe care l-au acuzat că le-ar fi furat mai mulți bani.

Printre poveștile pe care le-au spus în presă despre acesta, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au dezvăluit și că bărbatul ar fi furat din banii pe care cea supranumită Querida i-ar fi primit cadou de ziua ei.

Sume primite în plic

Când au vorbit despre sumele care ar fi dispărut, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf l-au dat de gol și pe Alex Bodi în legătură cu suma pe care i-a oferit-o vedetei drept cadou.

„Vine iunie, ziua Oanei Zăvoranu: fast, costă cam 6.000 de euro. La fiecare invitat care vine, nu cadou. Un buchet de flori și bani la plic. A venit și Alex Bodi. Invitasem vreo 100 de persoane, televiziuni și așa mai departe. Nu mai zic că am dat vreo 30.000 de lei la lăutari, dedicații… A fost cheltuiala mult mai mare. A fost de 12.000 de euro. În fine…

Ajung acasă, mă uit la plicuri, eu știam cine a venit. Și când mă uit la un prieten al meu care nu are bani, a pus în plic 300 de euro. I-am zis să lase 50 și să-i ia înapoi pe ceilalți. El nu a vrut și i-am spus că a dat mai mult decât Alex Bodi, care a pus 100 de euro. Așa era în plicul lui Alex Bodi. În plicul uneia am găsit 50 de euro, dar eu știu, că aia mi-a zis mie, că a pus în plic pentru Oana 500 de euro. Mai veniseră niște prieteni ai mei din Constanța. Ne-au dat 1.000 de euro. Și mie în plic mi-au apărut 100 de euro”, a spus Alex Ashraf pentru Cancan.

Banii de la angajați au dispărut

Apoi, Oana Zăvoranu a afirmat că și banii pe care ar fi trebuit să-i primească de la angajații ei au dispărut.

„Mă întreabă oamenii, peste timp: «V-a plăcut cadoul de la noi?». Și eu zic: «Ce cadou?». Ei: «Păi, cât am putut și noi, șefa, din puținul nostru. Cum, nu știți?». Au început să se frece, se uitau unii la alții. «Păi buchetul ăla de flori a fost de la noi». Buchetul pe care el mi l-a adus acasă și a zis: «De la mine, Țiți, cu toată dragostea mea». Era un buchet imens de trandafiri.

«Șefa, am pus mână de la mână și am dat toți, toată lumea, 30 de persoane, am pus bănuții în pliculeț cu buchetul ăla mare și i le-am dat să vi le dea», mi-au spus. Ce replică să le mai dau… Le-am spus: «Îmi pare rău, a ajuns buchetul, dar nefiind de la voi, ci de de la el și de la soția lui, fără plic». Au început ăia să plângă”, a spus și Oana Zăvoranu pentru sursa citată.