A găsit o sticlă cu apă pe capota mașinii și i-a înghețat sângele în vene când și-a dat seama ce se întâmplă

Cazul unei femei care a găsit o simplă sticlă de apă pe capota mașini a devenit viral în doar câteva momente. Poate că nu pare ceva ieșit din comun, însă, de multe ori, acest lucru înseamnă că cineva vă urmărește.

Totul s-a întâmplat în SUA, atunci când o femeie a parcat mașina și a plecat la cumpărături. Atunci când s-a întors, a rămas surprinsă când a găsit o sticlă de apă pe capotă. Din fericire, aceasta a știut din prima ce se întâmplă și că trebuie să fie foarte atentă.

În mod, normal, acest lucru înseamnă că sunteți urmărit. Astfel de cazuri au se petrec în zone aglomerate, acolo unde agresorul poate fi greu de identificat. Cu toate acestea, în cazul de față, întâmplarea a avut loc în parcarea unui supermarket.

Când a realizat ce se întâmplă, femeia s-a speriat foarte tare și a intrat într-un alt magazin, acolo unde a filmat totul și a postat clipul video în mediul online. Povestea lui Hayley West a ajuns virală în scurt timp.

Un bărbat s-a ținut după tânără timp de mai multe minute și a întrebat-o insistent de unde este și cum o cheamă. Într-un final, a scăpat de el, însă atunci când a intrat în magazin, acesta a pus sticla de apă pe mașina ei.

„Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la(…) și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă. L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească.

S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru.(…) Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a spus Hayley West, pe TikTok.