A fost surprins în compania lui Jennifer Aniston, după divorțul de Angelina Jolie, dar acum a făcut anunțul. Ce a mărturisit Brad Pitt

Cine nu îl cunoaște pe celebrul actor american, acum în vârstă de 55 de ani, Brad Pitt, de șase ori nominalizat la Premiile Oscar? El împreună cu, la fel de celebra, soție, Angelina Jolie au făcut, timp de 11 ani deliciul presei de cancan din Statele Unite, și nu numai. Dar, ceea ce poate multă lume nu știe, este că s-a spus la un moment dat că ceea ce a determinat finalul relației lui Pitt de 11 ani cu Jolie a venit în septembrie 2016, când s-a luptat cu probleme sale cu băutura, iar decizia divorțului a venit în timp ce se aflau amândoi la bordul unui avion privat.

A fost surprins în compania lui Jennifer Aniston, după divorțul de Angelina Jolie, dar acum a făcut anunțul

Acum, Pitt se dedică sobrietății sale. „Am luat lucrurile cât am putut de în serios, așa că mi-am eliminat accesul la băutură”, a spus el. După ce a depus divorțul, Pitt a petrecut un an și jumătate cu Alcoolicii Anonimi, și s-a deschis în cele din urmă vorbind despre zvonurile despre actuala lui viață amoroasă. Actorul hollywoodian, în vârstă de 55 de ani, a vorbit deschis despre câte femei i-au stat la braț de la despărțirea de la fosta soție, Angelina Jolie, în 2016. Nu adesea vorbește atât de sincer despre zvonurile care îi înconjoară viața amoroasă, dar le-a spus celor de la New York Times Magazine despre „ câte femei” au avut o relație cu el în ultimii doi ani.

Actorul, care a jucat recent în filmul ”Once Upon A Time…In Hollywood”, de Quentin Tarantino, a fost întrebat dacă a citit vreodată ceva despre el însuși.

”Nu ies mult în public, tocmai în ideea de a evita asta. Când mi-am început prima dată cariera, am apărut în USA Today. Am fost destul de mulțumit de mine. La două zile după ce a ieșit, trec pe la prieten. În bucătărie mă uit în jos și era o cutie de gunoi pentru pisici – și acolo era articolul cu mine din USA Today, și o pisică care-și făcea nevoile peste. Asta a fost așa, ca o definire a cât valoram. Am avut momente în care am văzut imagini cu mine de când eram mai tânăr și-mi spuneam, „Copilul ăsta arată bine.” , dar nu m-am simțit așa în interior.”, declara artistul pentru New York Times.

Cea mai recentă persoană de care s-a legat romantic Brad a fost Alia Shawkat de la Arrested Development, dar relația a fost catalogată ca nimic mai mult decât o prietenie platonică. Brad a respins zvonuri despre întâlnirea sa cu artista, spunând:

„Nu știu despre câte femei au spus că m-am întâlnit cu ele în ultimii doi sau trei ani, dar niciuna dintre aceste afirmații nu este adevărată – am trecut doar prin ceva, dar poate că nu înseamnă nimic.”

Ce a mărturisit Brad Pitt

Actorul a spus că a existat un moment la începutul carierei sale care l-a ajutat să-l mențină umil pentru o bună parte din cariera sa de la Hollywood. Brad a avut două căsătorii cu un profil foarte înalt, Angelina Jolie urmând-o pe vedeta Jennifer Aniston. Cu Aniston, au fost văzuți ca un cuplu de aur din industrie, ambii aflându-se în vârful carierei. S-au schimbat puțin lucrurile pentru Brad, după ce a renunțat la Jen pentru Angelina în 2004, după ce a întâlnit-o pe platoul de filmare al filmului ”Mr. & Ms.Smith”. După o primă reacție adversă, Brad și Ange au devenit curând cel mai tare cuplu de la Hollywood și au avut șase copii împreună. Au avut trei copii adoptați Maddox, 18 ani, Pax, 16 ani și Zahara, 14 ani, împreună cu cei trei copii biologici lor, Shiloh, 13 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 11 ani. Cuplul s-a despărțit în 2016, când Angelina a depus divorțul și, de atunci, a fost implicată într-o luptă de custodie intensă.