A fost prins în timp ce tranzacționa voturile flotanților. Candidatul PNL la primărie, prins în fapt de PRO România

Fiecare campanie electorală, fie că vorbim de alegeri locale, fie parlamentare, fie prezidențiale, are sarea și piperul ei. Cazul de față are mai mult de-atât, are corupție, șantaj și înțelegeri în spatele ușilor închise. Un candidat PNL a decis că e nevoie de troc electoral ca să câștige alegerile locale.

Candidat prins în timp ce tranzacționa voturile flotanților

ComunaRadovan, din județul Dolj, este terenul de luptă al candidaților din partea PNL, PRO România sau PSD. Până aici nimic ciudat, dar cei de la Recorder au reușit să scoată în fața opiniei publice un adevărat troc de voturi propus de unul din candidații la funcția de primar al comunei doljene. Recorder.ro relatează despre negocierile făcute de candidatul PNL cu contracandidata Oana Nuță, de la PRO România.

Negoțul propus de Marius-Daniel Cîrstianu, primarul PNL al comunei Radovan, se referă la persoanele cu viză de flotant. Subiectul a fost moment de laudă pentru candidatul PNL. Acesta i-a declarânt Oanei Nuță că are cel puțin 80 de persoane cu viză de flotant. În același dialog Cîrstianu s-a lăudat că mai poate aduce și alte persoane. „Am 70 de vize și nu mă opresc până la 150“ , s-a lăudat primarul contracandidatei sale, Oana Nuță.

Candidatul PNL la primărie, prins în fapt de PRO România

Cei de la Recorder.ro au intrat și în posesia unui material audio, de altfel este discuția dintre primarul PNL și Oana Nuță, candidata PRO România la aceeași funcție. În înregistrarea cu pricina se poate auzi cum Cîrstianu încearcă tranzacționarea unor votanți aduși din alte localități. PNL-istul Cîrstianu îi propune contracandidatei sale trocul electoral. Flotanții lui îl vor vota pentru primar pe el, iar Oana Nuță primește voturile acestora pentru postul de consilier. Singura condiție impusă pentru trocul electoral era ca Oana Nuță să nu îl atace pe perioada campaniei electorale.

Conform celor de la Recorder, candidata PRO România, Oana Nuță, ar fi refuzat trocul, și a depus plângeri la Autoritatea Electorală Permanentă, la Biroul Electoral Judeţean şi la Parchetul Curţii de Apel Craiova. Ceea ce a mai ieșit la iveală, în urma acestei anchete, este că primarul PNL, Cîrstianu, nu ar fi la prima problemă legală, în trecut având de-a face cu organele legii. Se mai precizează în anchetă că acesta ar fi în război cu celălalt candidat din partea PSD. Din anchetă a reieșit că acesta este chiar tatăl acestuia, Aurică Cîrstianu.

La scrutinul pentru Alegerile locale din 2016, fiul Cîrstianu a câștigat în fața tatălui, Aurică Cîrstianu, iar acest lucru l-ar fi înfuriat pe Cîrstianu senior, după cum povestește Oana Nuță, candidata Pro România.