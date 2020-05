A fost prins fără declarație și fără centura de siguranță, dar nu a primit amendă. Cum a fost posibil

Așa cum, nu odată, ni s-a demonstrat că România este țara tuturor scenariilor posibile, așa,și de această dată, în cazul unui tânăr Iași a fost posibil să scape de amendă, în plină stare deurgență. Cum a făcut asta, rămâne să vedem în rândurile ce urmează.

Până pe 15 mai, România este încă stare de urgență și, conform Ordoanțelor Militare, cei prinși în trafic, sau pietonal, fără acea declarație pe propria răspundere, riscă amezi mari, de până la 20.000 de lei. Se pare că ”norocul” i-a surâs unui tânăr ieșean, prins de poliție, circulând fără declarație și fără adeverință de la angajatorul său.

În toată țara, mai alesîn orașele mari, poliția de la circulație a organizat filtrele, în vederea verificării cetățenilor care ies din locuințe, în timpul stării de urgență decretate pe teritoriul României, dacă respectă cerințele ordonațelor și dacă au toate actele în regulă. Multe dintre aceste filtre, din păcat pentru cei prinși, au dus ori la sancționarea cu amenzi consistente a celor care nu și-au completat, conform legii, declarațiile pe propria răspundere, ori la sancționarea, după caz, verbal, fără a se folosi și procedura de amendare.

În cazul tânărului nostru ieșean, lucrurile au stat altfel, și anume a fost oprit de polițiști pe considerentul că nu purta centura de siguranță în momentul deplasării cu mașina în trafic. Partea interesantă intervine, imediat după ce a fost oprit, tânărul recunoscând din proprie inițiativă că nu avea asupra sa declarația pe propria răspundere.Motivația lui a fost că se află ”în abatere” fiindcă traseul parcurs este prea scurt. În celece urmează, vă reproducem discuția dintre polițiști și tânărul ieșean oprit în trafic.

”Am fost oprit in trafic… Recunosc… nu aveam declaratia scrisa si nici centura de siguranta nu o purtam deoarece traseul era foarte scurt… de acasa pana la benzinarie. In momentul in care am fost oprit mi s-a cerut declaratia… urmand o conversatie.

Polițist – Buna ziua, numele meu este…

Eu – Buna ziua, va prezint documentele imediat.

Polițist – De ce nu aveti declaratie?

Eu – Deoarece am considerat ca traseul este scurt si…”, este prima parte a mesajului postat de tânăr.

Polițist – Va rugam frumos sa completati declaratia acum, deoarece nu dorim sa fiti pus in postura de a pierde timp si o eventuala amenda la o urmatoare oprire.

Eu – Imi permit sa va intreb… De ce nu ma sanctionati acum cu amenda? (intrebare pusa intr-un spirit de gluma)

Polițist – Deoarece noi nu suntem aici doar pentru a sanctiona, noi suntem aici in primul rand pentru a atentiona o neatentie care poate avea urmari in viitor. Si va rog frumos sa purtati centura de siguranta chiar daca mergeti cu viteza mica deoarece mereu o sa existe cineva care merge cu viteza mai mare…

Eu – Am zambit sincer.