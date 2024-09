A fost emis Cod roșu în Galați și Vaslui. 5 persoane au murit, imagini apocaliptice

Într-o sâmbătă dimineață neagră pentru locuitorii județelor Galați și Vaslui, meteorologii au emis o avertizare de Cod roșu pentru ploi torențiale, care a dus la situații extrem de grave. Ploile abundente și viiturile au provocat distrugeri uriașe, provocând moartea a cinci persoane și provocând haos în regiunile afectate.

Codul roșu emis de meteorologi a fost rapid confirmat de realitatea de pe teren. În județul Galați, ploaia torențială a generat precipitații ce au depășit 120 litri/m², iar în unele localități, apa a ajuns până la 1,5 metri adâncime.

În urma acestor fenomene meteo extreme, două persoane au fost găsite decedate, iar alte zeci au fost evacuate din locuințele lor. Viiturile au transformat străzile în adevărate râuri, iar drumurile naționale și județene au fost blocate de aluviuni și copaci căzuți.

În județul Vaslui, pompierii intervin cu două autospeciale și bărci pentru a ajuta locuitorii izolați, iar echipele Aquavas colaborează pentru evacuarea apei din străzi și gospodării.

În județul Galați, situația a fost critică. Viiturile au dus la închiderea a 13 tronsoane de drumuri și au provocat distrugeri majore în localități precum Pechea, Costache Negri și Slobozia Conachi.

Ploile intense au inundat casele și au lăsat zeci de persoane fără adăpost. Echipajele de salvare au fost suprasolicitate, lucrând non-stop pentru a evacua apa și a salva locuitorii surprinși de furia vremii. În total, au fost emise trei mesaje Ro-Alert pentru a informa populația despre situația gravă și a solicita ajutorul.

Pentru a gestiona criza, autoritățile au mobilizat forțe din județele vecine, inclusiv bărci și echipamente suplimentare. Secretarul de stat Raed Arafat a subliniat gravitatea situației, menționând că cele mai afectate zone sunt în jurul localității Pechea.

”Situația este mai serioasă în județul Galați, mai exact la Pechea. Avem două decese (…). Intervin toate forțele care sunt disponibile. Plus că am trimis ajutoare de la șapte județe. La acest moment sunt pregătite inclusiv mijloace aeriene. Au fost evacuate 90 de persoane. Cifrele sunt în dinamică. Se lucrează pe evacuarea oamenilor”, a declarat Raed Arafat, la postul Realitatea Plus.