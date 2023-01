A fost antrenat de Alex Ferguson la Manchester United, a jucat 27 de meciuri în echipa națională, iar acum slujește într-o biserică. Întâlnirea care i-a „schimbat viața”

Philip Mulryne este un nume cunoscut pentru fanii fotbalului din Marea Britanie. A jucat la Manchester United, unde a fost antrenat de legendarul Alex Ferguson, dar a îmbrăcat și de 27 de ori tricoul naționalei Irlandei de Nord, după ce a jucat la toate loturile de juniori. Acum este preot, iar jurnaliștii de la The Sun i-au făcut o vizită la biserica unde slujește.

Philip Mulryne, drumul de la fotbalul profesionist la veștmântul de preot

Nu mulți se pot lăuda că au jucat 150 de meciuri în fotbalul profesionist britanic. Și totuși, Philip Mulryne este unul dintre cei care au avut această șansă. Și a jucat și 27 de partide în naționala Irandei de Nord. La 16 ani era la Manchester United și câștiga FA Youth Cup. Nu debutase la echipa de seniori a clubului, dar a fost convocat la prima reprezentativă, în februarie 1997. „Sincer, nu credeam că prind niciun minut”, povestea într-un interviu, doar că Bryan Hamilton l-a trimis pe teren la pauză. Credea că visează. Juca alături de Keith Gillespie ori Steve Lomas împotriva „diavolilor” Enzo Scifo, Luc Nilis, Marc Wilmots, iar pe final de meci a reușit și să înscrie.

Abia după opt luni a primit șansa să joace în tricoul lui Manchester United, într-un meci din League Cup. În campionat, în total a jucat doar un meci în trupa lui Sir Alex Ferguson.

„Uneori, când mai discut cu apropiații despre acele vremuri, toți mă întreabă de ce nu am jucat mai mult la prima echipă, deși am stat peste șapte ani. Îmi spun că eram versatil, că puteam juca atacant, mijlocaș sau aripă dreapta. Îi ascult, apoi vin cu o înșiruire de jucători: Nicky Butt, David Beckham, Paul Scholes, Andy Cole ori Ole Gunnar Solskjaer. Pe cine putem eu îndepărta din echipă?”, spunea Philip Mulryne într-un interviu.

Și-a dorit să joace mai mult și a plecat la Norwich. Aici a jucat cel mai mult, dar tot aici au început să-i apară și primele semne de întrebare. „Câștigam, anual, 600.000 de lire sterline. Până la un moment dat, totul a fost ok. Apoi am început să mă satur de viața de noapte, de mașinile scumpe și de atenția ce venea din partea femeilor”. După ce a plecat de la Norwich a mai jucat la Cardiff și Leyton Orient, dar pauzele dintre meciuri erau tot mai mari.

S-a retras în anul 2008, iar un an mai târziu s-a întâlnit cu Noël Treanor, episcop de Down și Connor, și au avut o discuție care i-a schimbat viața. S-a înscris la un seminar al Diocezei din Down și Connor și a studiat filozofia, doi ani, la Universitatea din Belfast. În septembrie 2016 era călugăr în Dublin, iar acum slujește într-o biserică din orașul irlandez Cork, spun jurnaliștii de la The Sun.