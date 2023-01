Cel mai tânăr debutant din istoria lui Liverpool s-a retras din fotbal și vinde pui prăjit. Are doar 26 de ani

Fotbalul are multe povești de acest gen, dar de fiecare dată par tot mai greu de înțeles. Cum ajunge un jucător să-și distrugă o carieră promițătoare în doar câțiva ani? Jerome Sinclair este cel mai tânăr debutant din istoria lui Liveropool, dar jurnaliștii de la The Sun au aflat că s-a retras din activitate și și-a deschis un restaurant de tip fast-food. Are doar 26 de ani.

„Sunt cel mai tânăr debutant din istoria lui Liverpool. Dar 10 ani mai târziu vând pui prăjit, după ce ultimul meu club m-a dat afară”, și-a început Jerome Sinclair povestea din The Sun. Dăm ceasul în spate și ne întoarcem în 2012. A fost anul în care antrenorul Brendan Rogers l-a trimis pe teren la meciul cu Liverpool – West Brom 2-1. Avea doar 16 ani și șase zile și a devenit cel mai tânăr jucător care a îmbrăcat tricoul „cormoranilor” într-o partidă oficială.

Jerome Sinclair a atras atenția specialiștilor încă din perioada junioratului, iar cei de la West Brom l-au cumpărat, când avea 14 ani, cu 200.000 de lire sterline. Putea să joace atacant central, dar și extremă.

Când a ajuns la Liverpool lucrurile au avansat rapid. „Când Brendan Rogers m-a anunțat că o să fiu pe bancă nu mai știam ce să fac de bucurie. Nu am avut emoții, am avut mare încredere”, a mai spus cel comparat cu Raheem Sterling.

La Liverpool a jucat doar în cinci partide și a marcat doar un gol, iar cariera lui a început să coboare vertigionos. A trecut pe la Wigan, Watford, Birmingham, Sunderland, Oxford, Venlo și ȚSKA Sofia, dar din vara anului 2021 nu și-a mai găsit echipă. Acum și-a deschis în Birmingham o sucursală a unui cunoscut lanț de restaurante, iar mulți dintre fanii lui Liverpool îi sunt clienți fideli.

În anul 2012 era evaluat la 1,5 milioane de euro. Și avea doar 16 ani. Mulți dintre cei care vin să cumpere de la el sunt curioși să-i asculte povestea de viață și îl roagă să le spună care era atmosfera din vestiarul lui Liverpool.