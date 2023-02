A făcut 100 de genuflexiuni pe zi, timp de o lună, și nu i-a venit să creadă cum arăta apoi în oglindă

A acceptat o provocare ce face furori în rândul celor care merg la sală sau care vor doar să își remodeleze trupul înainte de sezonul vacanțelor, iar rezultatul a lăsat-o fără cuvinte. O tânără a făcut o sută de genuflexiuni pe zi, timp de o lună. La finalul celor 30 de zile, nu i-a venit să creadă cum arăta.

Nu i-a fost ușor, recunoaște că a fost de mai multe ori la un pas să abandoneze, însă, la final, rezultatul a meritat din plin efortul. Cele două fotografii „Înainte și după” publicate de ea pe o platformă de social media au făcut furori în rândul internauților.

În doar 30 de zile, Nan Yin a reușit o transformarea neașteptată. Tânăra a acceptat o provocare deloc simplă: să facă o sută de genuflexiuni pe zi, timp de o lună.

„A fost destul de greu, am vrut de mai multe ori să renunț. Am văzut oameni făcând această provocare pe YouTube și am zis să încerc și eu.

Primele zile au fost cele mai dificile, febra musculară mi-a dat mari bătăi de cap. După această etapă, a devenit din ce în ce mai simplu să merg mai departe și am început chiar să simt că am mai multă forță în picioare”, a povestit ea, potrivit Newsweek.