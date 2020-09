A demisionat din PRO TV! Vedeta emblemă a postului s-a mutat la o televiziune mult mai slabă

După un sfert de veac în care a fost vocea emblematică a postului de televiziune PRO TV, vedeta a decis să facă o schimbare. El se va alătura unui alt post de televiziune.

S-a mutat la o altă televiziune după ce a demisionat de la PRO TV

Îndrăgitul actor, Constantin Cotimanis a decis să facă o schimbare. El se va alătura postului de televiziune Prima TV. În 5 octombrie va fi prima zi de muncă a lui Bebe Cotimanis la noul job, potrivit unui anunț făcut de Prima TV, conform căruia se specifică că vocea actorului se va auzi și la celelalte televiziuni sportive ale Clever Media: Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K.

Pe parcursul a 25 de ani Bebe a fost vocea promourilor de la PRO TV, jurat al emisiunii ”Românii au talent” și joacă în serialul ”Vlad”, difuzat de PRO TV.

Prima TV s-a alăturat grupului Clever Media

Recent, postul de televiziune Prima TV s-a alăturat oficial grupului Clever Media, care este deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția în urmă cu o lună, iar Consiliul Național al Audiovizualului săptămâna trecută. Prima TV fiind oficial preluată de Clever Media va suferi câteva schimbări.

„După cum știți tranzacția de preluare este una destul de complexă, având în vedere starea de reorganizare judiciară a companiei care deține postul. Peste toate s-a suprapus și starea de pandemie. Rațiunea pentru care am luat decizia acestei achiziții a fost de business, oarecum naturală pentru grupul media pe care vrem să-l construim. Avem nevoie de o stație generalistă. Prima TV a fost unul dintre pionierii din piața media românească. Nu are un brand erodat, are notorietate și asta a contat mult. Postul nu a beneficiat de bugete de dezvoltare. Sunt multe de construit în zona tehnică și de conținut. Suntem pregătiți să rezolvăm aceste probleme de care suntem conștienți. Nu vrem să modificăm poziționarea postului, de post generalist. Vom încerca să aducem, în schimb, o componentă de sport. Vom încerca să ne adaptăm schimbărilor și să abordăm noi paradigme, prin transformarea televiziunii într-un hub digital’, a spus Adrian Tomșa, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Constantin Cotimanis are o experiență bogată în domeniu și telespectatorii îl cunosc pentru rolurile sale în diferite seriale TV. Acesta este și un îndrăgit actor al teatrului românesc. El mai este cunoscut și din filme precum: Hotel de lux, Epicentru sau Amen.