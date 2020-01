A dat cărțile pe față. Ce spune soacra lui Adi Mutu despre ginerele ei. Puțini se așteptau

Soacra lui Adi Mutu a oferit detalii inedite despre consacratul jucător de fotbal. Aceasta se numește Mariana Bachici și este de mare ajutor în viața tânărului cuplu. De curând, femeia a povestit cum este viața alături de fiica ei, Sandra, și Adrian Mutu. Aceștia locuiesc alături de micuțul Tiago, fiul lor, în Dubai. De câte ori are ocazia, soacra lui Adrian Mutu face vizite de câteva luni, pentru a putea petrece timp și cu nepoțelul său.

Mariana Bachici a povestit că o ajută pe Sandra în creșterea lui Tiago, fiul lui Adrian Mutu, care a venit pe lume cu trei ani în urmă. Cel cunoscut românilor și ca „Briliantul”, cum era poreclit fostul jucător de fotbal, trăiește departe de România. În momentul de față, cariera l-a dus pe Adi Mutu tocmai până în Emiratele Arabe. De aceea, și-a dorit să aibă și familia aproape, pe superba Sandra, soția lui încă din 2015, pe băiețelul lor, dar și pe soacra lui, Mariana. Cei doi par să se înțeleagă foarte bine, de aceea Adi Mutu o apreciază pe mama Sandrei, care locuiește cu ei. La rândul ei, pentru că este conștientă de generozitatea lui Adi,

„Nu m-am stabilit aici… (n.r.: în Dubai), doar vin în vizită, dar stau câte două-trei luni. Pentru că e perioada maximă pentru cât am dreptul să stau, altfel aș sta non-stop. Viața alături de ei (n.r.: Sandra și Adi Mutu) și alături de nepoțel este un vis devenit realitate pentru mine! Cu Sandra merg peste tot, am făcut Crăciunul împreună, revelionul la Burj Khalifa. Mergem în diferite resorturi câte două-trei zile la plajă când are Adi liber sau uneori doar noi cu Tiago și bona. Avem o viață minunată aici”, a dezvăluit Mariana Bachici despre ginerele ei, potrivit cancan.ro.

„Mi-am cumpărat deja două apartamente în Bucureşti, în unul din ele o să locuiesc cât stau la București. O să stau mai mult cu Tiago, care este prințul sufletului meu. Îl iubesc enorm pe micuț, ne înțelegem foarte bine cu toții, altfel nu aș sta atât de mult timp cu ei! Am un ginere care mă respectă, îmi iubește fiica și nepotul enorm, mă dorește lângă ei. Ce pot să îmi doresc mai mult?”, a mai declarat soacra lui Adi Mutu.