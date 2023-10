A cumpărat un pachet de unt din supermarket, însă când l-a desfăcut a avut o surpriză. Ce gust avea, românca a povestit tot pe internet

O femeie a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a avut parte de o experiență total neplăcută. Aceasta a cumpărat un pachet de unt din supermarket, însă produsul nu era deloc cel așteptat. Iată ce gust ciudat avea.

Un nou caz alarmant a ieșit la iveală pe rețelele sociale. În ultima perioadă, tot mai mulți români își povestesc pățaniile în mediul online, încercând să le atragă atenția și celorlalți cu privire la produsele pe care ei le cumpără și nu sunt conforme.

De această dată, o femeie a făcut o postare pe grupul de Facebook Protectia Consumatorilor, povestindu-și ”aventura” cu un pachet de unt cumpărat de la supermarket.

Femeia și-a început postarea prin a îi întreba pe ceilalți utilizatori dacă și ei au consumat până acum acest produs. În continuare, ea a spus că, deși untul nu era expirat și a fost ținut în condiții optime, acesta are gust de detergent. Prin urmare,

”Bună ziua. A consumat cineva așa ceva? Are data de expirare validă și are gust de detergent. L-am ținut în condiții optime. Am scris aici pentru o părere. Dacă într-adevăr nu este de calitate.. N-ar mai trebui consumat de nimeni. Gust groaznic”, este mesajul publicat de femeie, în urmă cu câteva săptămâni.