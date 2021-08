A cumpărat o pizza de la Domino’s, dar apoi a avut un șoc. Ce a putut să găsească în interior

O femeie din Marea Britanie a comandat o pizza de la Domino’s, iar în drum spre casă a spus că a găsit niște obiecte coapte în brânză. Clienta pizzeriei Domino a fost îngrozită să descopere nuci și șuruburi printre toppingurile din pizza.

A cumpărat o pizza de la Domino’s, dar apoi a avut un șoc

Ea a comandat pizza joi, 29 iulie și, după ce a contactat sucursala, reprezentanții i-au oferit o pizza a doua zi. Totuși, în mediul online au apărut fotografii ale pizzei cu probleme.

„Vă rugăm să vă verificați pizza înainte de a mânca N-aș vrea ca cineva să ingereze așa ceva„ suna postarea din mediul online.

Domino’s Pizza a dat un răspuns și s-a scuzat pentru incident și spunând că a vorbit cu cei de la magazin pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple pe viitor.

Într-o declarație a gigantului de pizza, se spune:

„La Domino’s luăm extrem de în serios satisfacția și siguranța clienților – contaminarea de această natură este extrem de rară. De îndată ce am primit plângerea doamnei Barton în iulie, ne-am cerut scuze pentru suferința cauzată și am investigat amănunțit la nivel de magazin. I-am oferit rapid doamnei Barton o rambursare integrală pe care a acceptat-o ​​în acel moment. Am reamintit echipei noastre din magazin procesul corect pentru a evita orice probleme viitoare de această natură.

Despre Domino’s Pizza

Domino’s Pizza, Inc., denumită Domino’s, este un lanț multinațional american de restaurante de pizza, fondat în 1960 și condus de CEO-ul Richard Allison. Corporația are domiciliul în Delaware și are sediul la Domino’s Farms Office Park din Ann Arbor, Michigan. Începând din 2018, Domino’s avea aproximativ 15.000 de magazine, cu 5.649 în SUA, 1.232 în India și 1.094 în Marea Britanie. Domino’s are magazine în peste 83 de țări și 5.701 de orașe din întreaga lume.

În 1960, Tom Monaghan și fratele său, James, au preluat operațiunea DomiNick’s, o locație existentă a unui mic lanț de restaurante de pizza care fusese deținut de Dominick DeVarti, în Ypsilanti, Michigan, lângă Universitatea Eastern Michigan. Acordul a fost garantat printr-o plată în avans de 500 dolari, apoi frații au împrumutat 900 dolari pentru a plăti magazinul.

Începând din 1973, Domino’s Pizza a oferit clienților o garanție pentru pizza pe care o vor livra în termen de 30 de minute de la plasarea unei comenzi sau vor primi pizza gratuit. Compania continuă să onoreze garanția de 30 de minute pentru comenzile plasate în magazinele sale din Columbia, Vietnam, Mexic, China și India. Garanția de 30 de minute este supusă termenilor și condițiilor aplicate în țara respectivă.