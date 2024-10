A cumpărat o casă de pe Amazon cu 15.000 de dolari. Ce a găsit când a deschis „coletul”, imaginile au devenit virale

Casele prefabricate se pare că sunt la modă în Statele Unite, ținând cont că chiriile în această țară au crescut uluitor în ultimii ani. Așadar, tot mai mulți americani au renunțat să mai dea sute de mii de dolari pe o locuință modestă și să-și cumpere case modulare, care pot fi achiziționate chiar și cu 10.000 de dolari! Este și cazul unui tânăr din America, care a cumpărat o asemenea locuință. Ce a găsit când a deschis „coletul” de pe Amazon?

Un tânăr de 27 de ani din America și-a cumpărat o casă de pe Amazon în valoare de 15.000 de dolari. Într-un clip ajuns viral pe TikTok, acesta povestește cum a ajuns să facă o astfel de achiziție, dar și ce surpriză mare a avut când a primit coletul. În ultimii ani, americanii au renunțat să-și mai cumpere case la suburbii și au ales varianta locuințelor tip containere sau din lemn, deși acestea nu au un spațiu așa mare.

Americanul a povestit pe internet că a avut parte de o surpriză mare când a deschis ‘coletul’. Casa tip container a venit asamblată, iar aceasta trebuia desfăcută. Locuința era realizată în mare parte din lemn, iar livrarea ei este destul de simplă. O comanzi pe internet, plătești cu cardul și căsuța vine făcută pachet la adresa de livrare.

Tânărul a povestit că și-a chemat prietenii și s-a apucat de treabă. Drept urmare, în doar 2 ore, băieții au reușit să ‘construiască’ casa de pe Amazon. Deși la început au fost sceptici, la final, rezultatul a fost unul wow. Au luat fiecare perete al locuinței și l-au desfăcut.

„Tocmai mi-am cumpărat o casă de pe Amazon. Nici măcar nu m-am gândit de două ori la asta. Nu a venit cu instrucțiuni, dar noi am reușit să o asamblăm. Am văzut exemplul unui YouTuber care și-a cumpărat o astfel de casă pe Amazon și am intrat pe site să-mi iau și eu una”, a spus tânărul, în videoclipul în care le arăta internauților casa de pe Amazon.