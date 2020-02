A cumpărat o bicicletă furată pentru un singur motiv: e uimitor ce a făcut cu ea după

Sunt multe produse furate la vânzare, atât pe internet, cât și la colț de stradă. Nu te-ai aștepta însă ca cineva să cumpere o bicicletă cu lanțul pe ea pentru același motiv precum tânărul de mai sus.

Ste Burke a cumpărat o bicicletă furată în urmă cu câteva zile cu motivul unic de a-l identifica pe proprietarul ei de drept și, în final, pentru a o returna. Bicicleta care i-a fost oferită la vânzare când mergea spre casă avea o valoare de 1600 de euro, dar a cumpărat-o de la hoți cu 95 de euro. Deoarece evenimentul s-a petrecut în Marea Britanie, tranzacțiile s-au efectuat în lire sterline.

Într-o seară, Ste Burke s-a întors de la sală, doar pentru a fi acostat de trei băieți cu o bicicletă în brațe. Când a văzut lanțul montat pe roata din față, a devenit evident că era furată. Chiar și în aceste condiții însă, cu gândul că va face o faptă bună, s-a decis să o cumpere, după ce a negociat un pic.

Cei care au furat-o la o distanță de câteva străzi mai încolo i-au cerut inițial 120 de euro, dar a negociat valoarea de achiziție până 95 de euro. În final, s-au înțeles asupra prețului și s-a finalizat tranzacția.

Imediat după ce a intrat în posesia bicicletei și a dus-o acasă, i-a făcut câteva fotografii și a postat-o pe internet. S-a gândit că, având în vedere că avea încă lanțul pe roata din față și nu puteai să o folosești la deplasare, sigur a fost furată din apropiere.

După cum se poate vedea în postarea de mai jos, aceasta a devenit virală. După doar câteva zile, a adunat 55.000 de like-uri și 11,5 mii de partajări. În final, Ste a fost contactat de proprietarul original al bicicletei. Acesta a venit cu factura originală și cu cheia care a desfăcut lanțul de la roată. Tânărul care a făcut fapta bună, pe lângă faptul că nu a acceptat niciun ban, a refuzat și o bicicletă gratuită de la producătorul celei care a fost furată. Scopul său a fost doar de a face o faptă bună.

Has anyone had their bike stolen? Just bought this for £80 and it’s got a bike lock on it. Apparently it’s from the Crosby area. Bought it so I can get it to back to the right owner. I know it’s a £1350 bike and id be heartbroken if it was me. Give us a shout 👍🏽 pic.twitter.com/uwb3iFwpx7

— Ste Burke (@SteBurke44) January 20, 2020