A consumat pește de 3 ori pe săptămână. Efectul miraculos pe care l-a observat apoi

Mihaela Bilic spunea că cei care vor să slăbească să aleagă carnea. Într-o nouă postare pe Facebook, nutriționistul a spus că pentru cei care nu reușesc să slăbească alegând această variantă, există varianta de a mânca pește.

Mihaela Bilic spune că peștele ar trebui consumat de 2-3 ori pe săptămână, indeferent de peștele ales. Astfel, silueta va avea numai de câștigat.

Cum de reușesc peștele și carnea să fie atât de asemănătoare și, totuși, atât de diferite? Simplu fapt că peștii trăiesc în apă iar animalele pe uscat nu cred să explice diferențele atât de mari dintre aceste produse – ambele surse de proteine de calitatea întâi. Deși e vorba de proteine complete, culmea e că cele din pește se digeră mai ușor, nu au colagen. Și la capitolul grăsimi peștele este superior cărnii, din simplul motiv că are preponderent acizi grași mononesaturați plus Omega 3, spre deosebire de carne unde predomină grăsimile saturate. Despre minerale nu mai vorbim, mediul acvatic va fi întotdeauna mai bogat în oligoelemente față de mediul terestru”, a spus Mihaela Bilic pe Facebook.

Dacă la capitolul “ carne ” suntem mai degrabă în situația de a face exces, consumul de pește în România are unde să crească – un obiectiv realist ar fi să ajungem să mâncăm pește măcar de 2-3 ori/săptămână, indiferent ce tip de pește alegem. Aveți nevoie de argumente pentru asta? Țineți cont de faptul că și sănătatea și silueta ar avea de câștigat.

Tot Mihaela Bilic a spus că consumul de pește este esențial pentru copii, fiind benefic în dezvoltarea creierului lor. De asemenea, peștele ajută și în menținerea unei pieli frumoase, luptând împotriva îmbătrânirii.

”Încă de la diversificarea alimentației, peștele este bine de introdus în dieta celor mici înainte de carnea roșie. La copii peștele este esențial în dezvoltarea optimă a creierului și în maturarea funcției vizuale. Inclusiv în caz de alergii alimentare sau intoleranțe, tot peștele este cea mai sigură sursă de proteine. La pubertate și în adolescență avem în pește un aliat când vine vorba de grăsimi esențiale și vitamine liposolubile necesare creșterii, sintezei de hormoni și dezvoltării masei osoase și musculare.

Pentru adulții care țin la siluetă și vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar cu salată nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește pot debloca metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile. Când vine vorba de piele frumoasă, ameliorarea celulitei și protecție împotriva îmbătrânirii, cine credeți că vă ajută? Ați ghicit, tot peștele. Adăugați la asta efectul protector hepatic și cardiovascular plus imunomodulator, ca să obțineți un tablou complet al beneficiilor pe care consumul de pește le are pentru sănătate”, a mai spus Mihaela Bilic.