Secretul Mirelei Vaida! Cum reușește prezentatoarea de la Antena 1 să-și mențină silueta, deși are 3 copii

Este una dintre cele mai populare și controversate moderatoare ale momentului. Populara Mirela Vaida este invidiată de multe colege de breaslă pentru cum arată, mai ales că este și mamă a trei copii.

Cu o formă de invidiat și un corp pe măsură, vedeta Antena 1, recent, a dezvăluit că nu are o dietă, și că nu își infrânează poftele când vine vorba de mâncare. Mirela Vaida a recunoscut, totuși, că respectă câteva reguli care o ajută să se mențină în formă.

Mirela Vaida a povestit despre modalitatea în care se menține în formă și, pe bună dreptate, poate fi invidiată de colegele sale de breaslă. Vedeta a recunoscut că după naștere nu a ținut nicio dietă, povesdtind că mănâncă multe fructe și dulce. Vedeta le recomandă doamnelor să bea ceaiuri seara, un pahar de vin roșu și să mănânce ceva light, un iaurt, o brânză.

„După naștere nu am ținut nicio dietă, la mine nu funcționează dietele. Acum am simțit nevoia să mănânc multe fructe și chiar dulce, am mâncat multă ciocolată. Însă, vă spun drept că nu mai mănânc seara și se vede foarte foarte tare. Dacă nu mai mâncați seara după 7, din experiență vă spun că se vede, mamelor sau fetelor. Beți ceaiuri seara, beți un pahar de vin roșu, dar un pahar nu mai mult. Dacă vă e foame mâncați ceva light, un iaurt, o brânzică, sau beți un ceai.

Ceva foarte mic să vă ia foamea. În rest, să încercați să vă abțineți, pentru că dacă nu veți mai mânca câteva zile seara, nu o să vă mai ceară nici corpul. Mâncați mai mult dimineața, în prima parte a zilei. În rest, eu nu țin diete, simt nevoia să mănânc din toate, și carbohidrați și proteine, și mai bune și mai rele, că așa sunt zilele mele. Și nu vreau să mă privez în momentul ăsta de nimic din punct de vedere culinar’, explică vedeta Antena 1.