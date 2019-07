A cântat la saxofon pentru vaci: reacția neobișnuită a cirezii a devenit virală

Un bărbat care a învățat de curând să cânte la saxofon s-a gândit să ofere o serenadă unei cirezi de vaci. Nu se aștepta nimeni la această reacție din partea vacilor, atestând din nou beneficiul muzicii.

Poate ai văzut la un moment dat într-un documentar că unele dintre cele mai scumpe vaci de carne din Japonia ascultă muzică clasică în fermă. Acest tratament neobișnuit le face carne mai bună, prin prisma faptului că sunt mai relaxate. Chiar dacă ți se pare absurd la început, având în vedere reacția pe care avem cu toții la anumite piese, nu este deloc ciudat ca alte vietăți să fie sensibile la anumite acorduri.

Aceasta a fost probabil teoria pe care a vrut să o experimenteze în urmă cu ceva timp Rick Herrmann din Lafayette, Oregon. Într-o seară, el s-a gândit să-și etaleze talentele de saxofonist în apropierea unui câmp plin cu vaci care se aflau la păscut. Apusul a soarelui a completat perfect peisajul memorabil. Rick a început să învețe să cânte la saxofon în urmă cu aproximativ șapte luni, iar acest talent a fost un vis de-al lui din copilărie.

Spre surprinderea oricui, vacile au fost îndrăgostite de interpretarea la saxofon. S-au apropiat de el și, dintr-un punct de vedere, au simțit că gestul bărbatului era ancorat în dragoste pentru animale. A cântat în total trei cântece. A început cu Isn`t She Lovely de la Stevie Wonder, a continuat cu Careless Whisper de la George Michael și a încheiat cu Tequila. Dacă ești atent, auzi un vecin în fundal care intră pe refrenul piesei. Ca referință, bărbatul a menționat că melodia Careless Whisper este foarte populară printre cei care sunt amatori de saxofon și vor să învețe o melodie de impact, ușor de învățat.

my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N

— Erin Herrmann (@erinmherrmann) June 26, 2019