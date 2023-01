Jorge de la Survivor România 2023 a mai fost implicat în scandaluri! Nu este prima dată când artistul clachează

În cea de-a doua ediție a emisiunii Survivor România 2023, Jorge din echipa Faimoșilor și Răzvan Danciu de la Războinici au avut un conflict de zile mari. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a anunțat că cei doi concurenți rămân în afara triburilor care aparțin. De la ce a pornit tot scandalul?

Nici bine nu a început Survivor România 2023, că au și apărut primele conflicte între concurenți. Jorge și Răzvan Danciu s-au certat ca la ușa cortului, în jungla din Republica Dominicană. Cei doi concurenți au rămas în afara triburilor, fapt care a încins spiritele.

Jorge de la Faimoși i-a reproșat adversarului său, Răzvan, că nu are deloc o atitudine corectă, ținând cont cât l-a ajutat.

„Am înțeles ce vrea să spună vorba „mușcă mâna care te hrănește’. Am fost prietenos cu Răzvan. I-am gătit, i-am dat pătura mea. Am găsit o soluție să stăm sub pelerina mea, pentru că el nu are nici pătură, nici pelerină, și el mă înțeapă. M-a înțepat și în prima zi, l-am lăsat, azi m-a înțepat iarăși, că suntem demoralizați, că sigur vom pierde la joc.

Recunosc că m-am enervat teribil pentru că nu mi-am imaginat că un copil care are o față de înger poate să muște atât de puternic. M-a durat. Nu am învățat lecția că nu trebuie să am încrede în oameni, însă sunt optimist. Eu voi rămâne prietenos în continuare”, a declarat Jorge la Consiliul de Nominalizare.