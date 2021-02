7 trucuri pentru a slăbi fără efort. Cum arzi multe calorii, chiar la tine acasă

Cum poți să slăbești la tine acasă? Nu e nevoie să-ți dai viața peste cap, să dai bani pe abonamentul de la sală sau să-ți schimbi total stilul. Iată 7 moduri eficiente pentru a putea să-ți schimbi imaginea fără efort?

Se spune că visul oricărei femei în special este să mănânce exact ce și cât poftește fără să se îngrașe. Acest lucru e greu de realizat pentru cele care nu au moștenit de la părinți un metabolism care arde repede caloriile.

Pentru cele mai puțin norocoase care trebuie să stea cu grijă în privința imaginii este indicată o alimentație corectă, însoțită de mișcare regulată pentru un stil de viață echilibrat. Cu toate astea, dacă nu excelezi în a face mișcare și te sperie acest gând, specialiștii au găsit alte metode prin care poți să arzi caloriile.

Poate nu știai, dar tunderea gazonului este chiar mai eficientă decât o ședință de aerobic. Poți arde în acest fel chiar și până la 19.000 de calorii pe an, deci între 150 și 400 de calorii pe oră.

O altă metodă este plimbarea simplă prin parc alături de animalul tău de companie, singur sau însoțită de o persoană dragă. De asemenea, curățenia în casă alungă microbii, dar și kilogramele. Mai mult decât atât, dacă îți place să dansezi asta te poate salva, pentru că o noapte de dans e echivalentul a o oră de aerobic.

Ceea ce și mai puțini oameni știu este că o oră petrecută în fața televizorului urmprind emisiunea preferată ar putea să consume între 60 și 70 de calorii. Shopping-ul nu e doar o terapie, ci și un mod extraordinar de a face mișcare, iar dacă până acum ai evitat să-ți speli singură mașina află că vei putea scăpa de 500 de calorii în modul acesta.

„O schimbare legata de propria greutate trebuie sa fie decizia ta, care sa aiba la baza o motivatie puternica si pe termen lung: vrei sa ai o viata cat mai lunga si mai sanatoasa sau vrei sa te simti bine si frumoasa in propria piele. Nu este in regula sa iti stabilesti doar un scop pe termen scurt („Vreau sa arat bine la nunta copilului meu”): ce se va intampla dupa ce trece evenimentul respectiv?

A-ti fixa un deadline rigid, in functie de un moment temporal fix, te va determina sa vrei sa slabesti cu disperare si sa apelezi la diete periculoase. Odata ce esti motivata 100% sa ajungi in punctul dorit, sa iti schimbi definitiv obiceiurile si sa capeti unele noi, vei fi mai focusata pe asta si sansele de a avea succes pe termen lung vor creste; in plus, ideea de a scapa de kilogramele in plus in oricat de mult timp ar dura reduce presiunea resimtita de psihicul tau”

