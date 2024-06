50 Cent vine în România. Când va avea loc concertul și ce preț vor avea biletele

Veste bună pentru fanii muzicii rapid din România! 50 cent, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume, va veni vara aceasta în România și va susține un concert în cadrul unul festival. Cât costă biletele și în ce perioadă va veni, aflați în rândurile următoare.

50 cent vine în România, vara aceasta

Curtis James Jackson, cunoscut ca și 50 cent, va susține un concert în cadrul festivalului „Summer in the City. Evenimentul va avea loc pe data de 18 august la Romaero, București.

Nu este pentru prima dată când artistul vine în România. 50 cent va interpretat câteva dintre cele mai faimoase hituri ale sale, precum: In Da Club, Just a Lil Bit sau Candy Shop.

Show-ul face parte din turneul global The Final Lap Tour. Acesta a debutat anul trecut și include peste 103 spectacole în 35 de țări, printre care și România.

Turneul are parte de un adevărat succes. A început în America de Nord și a continuat în Europa și Australia. Până acum s-au vândut peste un 1 milion de bilete, iar majoritatea concertelor au fost sold-out.

Bilete sunt disponibile deja, iar prețurile sunt următoarele:

Diamond circle: 550 de lei

Golden Circle: 460 de lei

Early Bird: 380 de lei

General Access 340 de lei

Early Bird: 260 de lei

Cine este 50 cent?

Curtis Jackson s-a născut în Queens, New York. Și-a început cariera muzicală în anul 1996, iar primul său albul l-a înregistrat în anul 2000, numit „Power of the Dollar”.

A fost descoperit de celebrul Eminem datorită melodiei „Guess Who’s Back”, cu care a colaborat la compania Shady Records. Cei doi sunt prieteni foarte buni și în ziua de astăzi.

50 cent este unul dintre cei mai mari și longevivi artiști din industria rap-ului. De-a lungul timpul a colaborat cu artiști precum Justin Timberlake, Timbeland, Eminem, Dr.Dre și mulți alții.

Al doilea său album a fost Get Rich or Die Tryin, iar una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale este In Da Club, premiată cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America.

Curtis Jackson a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii.