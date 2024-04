4 aprilie 1944, ziua în care moartea a venit din cer. Bucureştiul, distrus de sute de bombardiere americane. „La 13:40 se sună alarma, o mare surprindere”

4 aprilie 1944, ziua neagră care va rămâne pentru totdeauna în amintirea bucureștenilor! În urmă cu 80 de ani, la ora 13.45, Capitala era bombardată de aviația anglo-americană. Atunci, peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața și sute de clădiri au fost distruse. Majoritatea bombardamentelor au avut loc în zona Gării de Nord din București. Timp de o oră, avioanele americanilor au nimicit tot ce le-a ieșit în cale. A fost un dezastru de nedescris în istoria orașului!

Pe 4 aprilie 1944, într-o zi normală de marți, avioanele americane au invadat cerul Bucureștiului. Nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Alarma a sunat, dar bucureștenii au crezut că este doar un exercițiu de rutină. În realitate, americanii atacau Capitala. Peste 200 de bombardiere B-17, The Boeing Flying Fortress „Fortărețe Zburătoare” declanșaseră un atac sângeros asupra bucureștenilor. La vremea respectivă, mii de oameni au murit și sute de clădiri au fost distruse în totalitate. Ținta principală a fost Gara de Nord, pentru că SUA şi Marea Britanie îşi doreau ca astfel să împiedice transporturile militare spre frontul din Moldova. Armata sovietică forţa înaintarea spre vest.

„Deodată a început să cadă o ploaie de bombe dinspre gară, înaintând în «covor» spre centru. Ne-am refugiat în subsolul hotelului Union la care locuiam. Bombele cădeau în jurul nostru, zguduind hotelul de deasupra noastră. Antiaeriana noastră trăgea continuu. Afară părea că un infern se dezlănțuise. În adăpost, copiii au început să plângă și unele femei să scoată țipete. Încet, bubuiturile s-au rărit, până când după vreo oră nu s-au mai auzit.

Bărbații au prins curaj și au ieșit în holul hotelului. Am ieșit și eu; din poarta hotelului se vedea arzând Athénée Palace; fum se ridica din alte părți ale orașului. Am ieșit cu Lena din hotel și cu un sentiment de oroare ne-am îndreptat spre Athénée Palace, care tot ardea, flăcări ieșeau de prin fiecare fereastră; ceva mai sus, pe Calea Victoriei, am văzut fumegând hotelul Splendid, aproape complet dărâmat, pe trotuare numai sticlă sfărâmată de la vitrinele magazinelor distruse de suflul bombelor“, povesteau martorii care au luat parte la bombardamentele aviației americane.