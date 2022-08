25 de ani de la moartea Prințesei Diana. Dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul în care Lady Di și-a pierdut viața

Au trecut 25 de ani de la moartea Prințesei Diana, astfel că au apărut dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul în care Lady Di și-a pierdut viața. În data de 31 august 2022 se fac 25 de ani de la moartea Prințesei Diana în controversatul accident de mașină. Ce a spus medicul care a ajuns primul la locul tragediei, vedeți un pic mai jos.

Prințesa Diana a murit la vârsta de 36 de ani, pe data de 31 august, în Paris, în urma unui accident de mașină în care a decedat și iubitul ei de la acel timp, fiul lui Mohamed Al Fayed, Dodi Fayed. Moartea neașteptată a prințesei a devenit una dintre cele mai misterioase și controversate dispariții a unei personalități din istoria recentă a omenirii. Astfel, subiectul este dezbătut și în prezent, la 25 de ani de la decesul acesteia.

Cunosută și sub numele de „Prințesa inimilor”, Lady Diana s-a născut la 1 iulie 1961 și a fost cel de-al treilea copil din cei patru ai Vicontelui de Althorp, Edward John Spencer și ai lui Frances Ruth Burke Roche.

Diana a devenit cunoscută în toată lumea după căsătoria cu Charles, Prinț de Wales și moștenitorul tronului Regatului Unit. Evenimentul avea să sporească prestigiul Coroanei britanice, însă căsnicia avea să fie marcată de numeroase scandaluri. Din mariajul Prințesei Diana cu Prințul Charles, care nu a durat prea mult timp, au rezultat cei doi prinți William și Harry.

Prințesa Diana, una dintre cele mai îndrăgite figuri din familia regală engleză, a murit atunci când nimeni nu credea, moartea sa reprezentând și în ziua de azi un mister total.

Doctorul care a ajuns primul la locul accidentului și-a amintit cu durere în suflet ultimele clipe ale prințesei. Medicul Mailliez se deplasa cu mașina prin tunel, când deodată a văzut un autoturism aproape rupt în două din care ieșea fum.

„Am mers spre mașină. Am deschis ușa și m-am uitat înăuntru. Patru oameni, dintre care doi erau aparent morți, fără reacție, nu mai respirau. Ceilalți doi, din partea dreaptă, trăiau, dar în stare gravă…Domnișoara avea capul în jos, a avut dificultăți să respire. Avea nevoie de ajutor rapid. I-am pus masca de oxigen și a început să respire puțin mai bine. A căpătat puțină energie, dar nu a putut spune nimic”, a povestit medicul.

Apoi, după ce i-a pus masca de oxigen, doctorul Frederic Mailliez avea să afle că a tratat-o pe Lady Di.

„Cineva din spatele meu mi-a spus că victimele vorbesc engleză, așa că am început să vorbesc engleză, spunând că sunt medic și am chemat ambulanța. Știu că este surprinzător, dar nu am recunoscut-o pe Prințesa Diana”, a mai spus medicul.