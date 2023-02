14 ani fără Marian Cozma. Tatăl fostului jucător de handbal, mesaj emoționant: „Stai printre Îngeri, Băiatul nostru drag”

Se împlinesc 14 de ani de când jucătorul de handbal Marian Cozma a murit, după ce a fost înjunghiat în fața unui club din Ungaria. Tatăl sportivului nu și-a găsit liniștea. Merge des la mormântul fiului său și varsă lacrimi amare. Din cei șapte bărbați implicați în acest atac, doar unul se mai află în închisoare… pentru o altă infracțiune.

8 februarie 2009 este ziua nenorocită în care Marian Cozma și-a pierdut viața într-o altercație care a avut loc într-un club din Ungaria. Tatăl lui „Păsărilă” își aduce în fiecare zi aminte de fiul său și merge foarte des în locul din București unde se odihnește fiul său. Și varsă lacrimi amare. Dar cea mai dureroasă zi din an este tot cea de 8 februarie.

Inauguration ceremony of Marian Cozma sector in Pick Arena. #RedUnited #HandballCity pic.twitter.com/QOakt827am

Marian Cozma juca la Vesprem, echipă din prima ligă din Ungaria, iar în curtea clubului a fost ridicat un monument în memoria jucătorului român. Înaintea partidelor importante, sportivii formației maghiare se reculeg în acest loc.

Our players and the coaching staff have paid their respects to Marian Cozma. 🕯#RedUnited #HandballCity pic.twitter.com/oTMocGwZE7

— VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) February 8, 2022