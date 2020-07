10 ani de la moartea Mădălinei Manole. Dan Negru, mesaj violent: „Noi suntem criminalii”

„Adio și rămas bun, Mădălina Manole! Fie ca de azi înainte să cânți pentru îngeri, într-o lume perfectă”, erau mesajele tuturor cunoscuților Mădălinei Manole din urmă cu 10 ani. De atunci, cântăreața este amintită de prieteni an de an. Unul dintre cei care lasă un mesaj pe 14 iulie în amintirea sa, pe rețelele de socializare, este Dan Negru, care vine cu același ”strigăt”.

Mădălina Manole a decedat în 14 iulie 2010, în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața a fost găsită decedată în locuința ei de pe strada Griviței din Otopeni. Aceasta era căzută pe holul de lângă baie, într-o baltă de sânge, cu capul spart, iar lângă ea s-a găsit un bidon cu o substanță chimică, pe hol mirosind puternic a această substanță. Ulterior, INML a stabilit că artista s-a sinucis înghițind un pesticid toxic numit Carbofuran, cunoscut sub numele de Furadan, iar decesul a survenit în câteva minute.

Publicul și-a putut lua rămas bun de la artistă perindând pe lângă sicriul cu corpul neînsuflețit al acesteia, ce a fost expus la Casa Radio din București, apoi la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești. ”Fata cu părul de foc” nu a fost înmormântată sub binecuvântarea slujbei obișnuite de înmormântare, acând în vedere moartea prin sinucidere, însă a avut parte de o slujbă specială pentru astfel de situații, în fața bisericii Sfinții împărați Constantin și Elena din Ploiești, apoi a fost înhumată în cimitirul Bolovani din Ploiești.

Primele cercetări au indicat faptul solista s-a sinucis, unul dintre elementele care confirmau această ipoteză fiind și mesajul pe care aceasta l-a lăsat, în jurul orei 2.00, soțului său, pe telefonul acestuia. Artista a scris că știe că este iubită, dar nu se mai simte frumoasă.

Vina este și acum împărțită. În timp ce familia artistei îl invocă drept călău pe soțul ei, Mircea Petru, alții, printre care și Dan Negru, spun că asasinii ei sunt oamenii de media, din televiziune.

„O văd din nou pe Mădălina Manole prin ziare. S-au făcut 10 ani de la moartea ei… N-am stiut niciodată cum să-i explic Mădălinei de ce televiziunile n-o mai voiau. Era perioda in care televiziunile româneşti descopereau publicul comercial 18-49 şi orice li se părea „old” sau cu aer românesc era respins. Moral, noi toţi ăştia care ne-am făcut treaba prin televiziuni sau prin media in anii ăia suntem criminalii Mădălinei. Noi, toţi asasinii ei”, a scris prezentatorul TV.