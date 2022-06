10 alimente care ard grăsimile dacă le mănânci. Ce se întâmplă dacă bei cafea după ele

Specialiștii sunt de părere că anumite alimente te pot ajuta în lupta kilogramelor în plus. Mișcarea și dieta controlată merg mână în mână pentru a obținute greutate potrivită. Grăsimile nedorite care se acumulează mai ales în jurul taliei pot fi arse și cu ajutorul unor alimente care favorizează acest proces. Iată despre ce este vorba!

10 alimente care ard grăsimile dacă le mănânci

Căpșunile, diuretice naturale excelente

Grație taninurilor și a potasiului din căpșuni, fructele acestea sunt bune diuretice și ar trebui consumate mai des în sezon. Prin nivelul ridicat de mangan, este stimulată glanda tiroidă, iar efectul de ardere a grăsimilor este activat. Cercetătorii au descoperit că un consum frecvent de căpșuni ajută și la reglarea glicemiei, dar și la reducerea complicațiilor date de diabet.

2. Portocalele reduc colesterolul

Persoanele care își procură o cantitate suficientă de vitamina C ard cu până la 30% mai multe grăsimi atunci când fac sport, decât cele cu deficit de vitamina C. Portocalele au vitamina C din belșug. Un consum regulat al acestor fructe te ajută să reduci nivelul glicemiei și al colesterolului rău.

3. Ananasul, un accelerator pentru arderea grăsimilor

Ananasul proaspăt conține o substanță denumită bromelaină, care acționează ca un excelent antiinflamator. Substanța aceasta susține digestia și favorizează arderea grăsimilor. Fructul originar din Brazilia și Paraguay este bogat și în mangan, îmbunătățind răspunsul metabolic al carbohidraților, aminoacizilor și al colesterolului.

4. Afinele au rol în reglarea metabolismului

Afinele au unii dintre cei mai buni antioxidanți. Aceste fructe sunt și o sursă majoră de antocianine, care au rol în reglarea metabolismului. Afinele ajută deci la eliminarea grăsimii din jurul taliei.

5. Grapefruitul topește grăsimea

Grapefruitul este un fruct exotic bogat în papaină, o enzimă ce atacă moleculele de grăsime. Însă pentru a face asta, trebuie să consumi acest fruct dimineața sau înainte de masă, pentru ca acesta să fie cât mai eficient. Fructul este bogat în vitamina C, însă nu și în calorii, el având circa 36 la suta de grame.

6. Lămâia face digestia mai eficientă

Lămâia, dacă este consumată frecvent, susține digerarea eficientă a altor alimente, iar asta datorită acidului citric pe care îl conține. Zeama de lămâie cu apă, băută imediat după trezire, ajută și la eliminarea toxinelor. Pe parcursul zilei, ea previne stocarea de grăsimi în corp și balonarea.

7. Broccoli previne acumularea de grăsimi

Broccoli conține multe fibre, iar acestea cresc consumul de energie în timpul digerării. Fibrele mai susțin, de asemenea, și eliminarea toxinelor și grăsimilor, pe măsură ce se deplasează prin tractul digestiv. Această legumă este și un bun antioxidant, întrucât este bogată în vitamina C.

8. Scorțișoara, un înlocuitor al zahărului

Scorțișoara este un bun înlocuitor al zahărului, susține asimilarea insulinei, hormonul care transformă alimentele în grăsimi, și menține un nivel normal al zahărului în sânge.

9. Ghimbirul accelerează metabolismul

Ghimbirul crește temperatura corpului, accelerează metabolismul și arde mai multe calorii. El este de mare ajutor pentru diabetici, întrucât menține un control al glicemiei. Ghimbirul stimulează și secreția bilei, a enzimelor digestive, susținând digestia.

10. Cafeaua menţine saţietatea

Cafeaua este un aliat în dieta pentru slăbit, deoarece reduce senzația de foame și menține sațietatea. Cafeaua stimulează metabolismul și favorizează arderea caloriilor.