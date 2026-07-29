Xbox a avut o pană majoră de 16 ore. Nici jocurile pe disc nu au mai funcționat, iar Microsoft explică de ce

O problemă de licențiere a blocat accesul la jocuri

Potrivit lui Scott Van Vliet, directorul tehnic al diviziei Xbox, cauza incidentului a fost o defecțiune apărută într-un serviciu de licențiere extern de care depinde platforma Xbox. Defecțiunea a împiedicat verificarea drepturilor de utilizare pentru numeroase jocuri și servicii.

În momentul în care sistemul responsabil de validarea licențelor a devenit indisponibil, au început să apară probleme în lanț. Autentificarea în conturile Xbox nu mai funcționa corespunzător, bibliotecile de jocuri nu mai puteau fi încărcate complet, iar multe titluri refuzau pur și simplu să pornească.

Microsoft susține că sistemele automate de monitorizare au detectat rapid incidentul, iar echipele de intervenție au încercat să redirecționeze traficul către infrastructura rămasă funcțională. Chiar și așa, remedierea completă a durat aproximativ 16 ore.

De ce au fost afectate și jocurile pe disc

Una dintre cele mai surprinzătoare consecințe ale incidentului a fost faptul că, pentru o perioadă, chiar și jocurile aflate pe disc au devenit imposibil de lansat în anumite cazuri.

Pagina oficială de stare a serviciilor Xbox avertiza în timpul incidentului că pot exista probleme inclusiv la pornirea jocurilor fizice. Explicația ține de modul în care funcționează consolele Xbox moderne.

Pe Xbox One și Xbox Series X, discul nu reprezintă întotdeauna un mediu complet independent de verificările online. Jocurile sunt distribuite sub forma unor pachete criptate, iar consola verifică și informațiile legate de licență înainte de a permite rularea lor. Dacă serviciul responsabil de această verificare nu răspunde, există situații în care jocul nu poate fi pornit, chiar dacă discul se află deja în unitatea optică.

Microsoft nu a oferit încă o explicație detaliată privind motivele pentru care verificarea licențelor a afectat și titlurile fizice, însă documentația destinată dezvoltatorilor face diferența între lipsa completă a conexiunii la internet și indisponibilitatea unor servicii online esențiale, iar incidentul pare să se încadreze în cea de-a doua categorie.