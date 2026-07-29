Xbox a avut o pană majoră de 16 ore. Nici jocurile pe disc nu au mai funcționat, iar Microsoft explică de ce
O întrerupere majoră a serviciilor Xbox a afectat milioane de posesori de console timp de aproximativ 16 ore, iar problema a avut un efect neașteptat: în anumite situații, nici măcar jocurile cumpărate pe disc nu au mai putut fi pornite. Microsoft a confirmat incidentul și a anunțat că va realiza o analiză completă pentru a înțelege de ce o singură defecțiune a avut un impact atât de extins.
Problemele au început în noaptea de 26 iulie și au fost remediate abia în după-amiaza zilei de 27 iulie, ora Pacificului. În acest interval, mulți posesori de Xbox 360, Xbox One și Xbox Series X|S nu au reușit să se autentifice în cont, să își vadă biblioteca de jocuri sau să lanseze titlurile pe care le dețineau, scrie tomshardware.com.
O problemă de licențiere a blocat accesul la jocuri
Potrivit lui Scott Van Vliet, directorul tehnic al diviziei Xbox, cauza incidentului a fost o defecțiune apărută într-un serviciu de licențiere extern de care depinde platforma Xbox. Defecțiunea a împiedicat verificarea drepturilor de utilizare pentru numeroase jocuri și servicii.
În momentul în care sistemul responsabil de validarea licențelor a devenit indisponibil, au început să apară probleme în lanț. Autentificarea în conturile Xbox nu mai funcționa corespunzător, bibliotecile de jocuri nu mai puteau fi încărcate complet, iar multe titluri refuzau pur și simplu să pornească.
Microsoft susține că sistemele automate de monitorizare au detectat rapid incidentul, iar echipele de intervenție au încercat să redirecționeze traficul către infrastructura rămasă funcțională. Chiar și așa, remedierea completă a durat aproximativ 16 ore.
De ce au fost afectate și jocurile pe disc
Una dintre cele mai surprinzătoare consecințe ale incidentului a fost faptul că, pentru o perioadă, chiar și jocurile aflate pe disc au devenit imposibil de lansat în anumite cazuri.
Pagina oficială de stare a serviciilor Xbox avertiza în timpul incidentului că pot exista probleme inclusiv la pornirea jocurilor fizice. Explicația ține de modul în care funcționează consolele Xbox moderne.
Pe Xbox One și Xbox Series X, discul nu reprezintă întotdeauna un mediu complet independent de verificările online. Jocurile sunt distribuite sub forma unor pachete criptate, iar consola verifică și informațiile legate de licență înainte de a permite rularea lor. Dacă serviciul responsabil de această verificare nu răspunde, există situații în care jocul nu poate fi pornit, chiar dacă discul se află deja în unitatea optică.
Microsoft nu a oferit încă o explicație detaliată privind motivele pentru care verificarea licențelor a afectat și titlurile fizice, însă documentația destinată dezvoltatorilor face diferența între lipsa completă a conexiunii la internet și indisponibilitatea unor servicii online esențiale, iar incidentul pare să se încadreze în cea de-a doua categorie.
Microsoft promite schimbări după incident
Scott Van Vliet a declarat că analiza internă nu se va concentra doar pe identificarea cauzei tehnice care a declanșat problema, ci și pe modul în care arhitectura serviciilor Xbox a permis ca o singură defecțiune să afecteze atât de multe funcții importante.
Compania vrea să afle de ce recuperarea serviciilor a durat atât de mult și ce modificări sunt necesare pentru ca o situație similară să nu mai blocheze accesul la jocurile cumpărate.
Incidentul a afectat toate cele trei generații de console aflate încă în ecosistemul Xbox: Xbox 360, Xbox One și Xbox Series X|S. În schimb, unele jocuri au continuat să funcționeze, deoarece anumite sisteme de publicare și distribuție folosite de partenerii Microsoft nu depind în totalitate de același serviciu de licențiere.
Evenimentul readuce în discuție dependența tot mai mare a platformelor moderne de infrastructura online. Chiar și atunci când deții un joc în format fizic, funcționarea lui poate depinde de servicii care validează drepturile de utilizare, iar o întrerupere a acestora poate transforma un disc introdus în consolă într-un suport inutil, cel puțin până la remedierea problemei.