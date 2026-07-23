Xbox-ul din 2001 invadează Windows 11: Microsoft aduce jocurile originale pe PC după 25 de ani

Patru jocuri deschid arhiva Xbox pe PC

Prima selecție include „BLiNX: The Time Sweeper”, „Conker: Live and Reloaded”, „Crimson Skies: High Road to Revenge” și „Fuzion Frenzy”. Toate au fost lansate inițial pentru prima generație Xbox. Acum pot fi descărcate prin aplicația Xbox de pe Windows 11.

Fiecare joc costă 10 dolari. Abonații Xbox Game Pass le pot accesa fără o achiziție suplimentară. Același avantaj este oferit celor care dețin deja o licență digitală pentru versiunile de consolă. Sistemul Xbox Play Anywhere recunoaște achiziția și oferă acces automat pe PC.

Discurile originale nu sunt acceptate. Nu poți introduce un CD vechi într-o unitate optică și porni jocul. Compatibilitatea funcționează doar prin licențe digitale. Această limitare este legată atât de sistemul de distribuție, cât și de drepturile comerciale asociate fiecărui titlu.

Jocurile sunt disponibile și pe dispozitive portabile cu Windows. Printre acestea se numără ROG Xbox Ally și Ally X. Microsoft încearcă să ofere aceeași bibliotecă pe cât mai multe ecrane. Strategia poate fi observată și în Xbox Mode pentru Windows 11, interfața care transformă PC-ul într-o experiență apropiată de consolă.

Grafica urcă în rezoluție, dar jocurile rămân în anul 2001

Versiunile pentru PC primesc câteva îmbunătățiri vizuale. Microsoft oferă scalarea rezoluției de până la patru ori. Imaginea originală poate ajunge astfel la 2.560 × 1.920 de pixeli. Sunt disponibile și VSync, filtrare anizotropică și anti-aliasing îmbunătățit.

Jocurile pot rula pe tot ecranul sau într-o fereastră. Limba și setările audio pot fi schimbate. Microsoft pregătește și suport pentru Achievements. Primele patru titluri vor primi realizările printr-o actualizare programată în următoarele luni.

Modernizarea are însă limite clare. Jocurile își păstrează raportul de aspect și numărul original de cadre pe secundă. În cele mai multe cazuri, experiența rămâne blocată la 30 fps și imagine 4:3. Nu este vorba despre remasterizări complete. Sunt versiunile vechi, emulatoare și adaptate pentru hardware modern.