Xbox-ul din 2001 invadează Windows 11: Microsoft aduce jocurile originale pe PC după 25 de ani
Microsoft extinde compatibilitatea inversă dincolo de console și aduce oficial primele jocuri de pe Xbox-ul original pe PC-urile cu Windows. Potrivit publicației internaționale Ars Technica, programul „Xbox Backward Compatibility on PC” debutează cu patru titluri clasice. Jocurile pot rula inclusiv pe plăci video lansate în urmă cu 11 ani.
Noutatea este importantă mai ales din perspectivă strategică. Microsoft nu mai tratează Xbox exclusiv ca pe o consolă. Compania transformă brandul într-un ecosistem care include Windows, dispozitive portabile, cloud gaming și Game Pass. Următorul pas este recuperarea jocurilor vechi care nu au avut până acum versiuni oficiale pentru PC.
Patru jocuri deschid arhiva Xbox pe PC
Prima selecție include „BLiNX: The Time Sweeper”, „Conker: Live and Reloaded”, „Crimson Skies: High Road to Revenge” și „Fuzion Frenzy”. Toate au fost lansate inițial pentru prima generație Xbox. Acum pot fi descărcate prin aplicația Xbox de pe Windows 11.
Fiecare joc costă 10 dolari. Abonații Xbox Game Pass le pot accesa fără o achiziție suplimentară. Același avantaj este oferit celor care dețin deja o licență digitală pentru versiunile de consolă. Sistemul Xbox Play Anywhere recunoaște achiziția și oferă acces automat pe PC.
Discurile originale nu sunt acceptate. Nu poți introduce un CD vechi într-o unitate optică și porni jocul. Compatibilitatea funcționează doar prin licențe digitale. Această limitare este legată atât de sistemul de distribuție, cât și de drepturile comerciale asociate fiecărui titlu.
Jocurile sunt disponibile și pe dispozitive portabile cu Windows. Printre acestea se numără ROG Xbox Ally și Ally X. Microsoft încearcă să ofere aceeași bibliotecă pe cât mai multe ecrane. Strategia poate fi observată și în Xbox Mode pentru Windows 11, interfața care transformă PC-ul într-o experiență apropiată de consolă.
Grafica urcă în rezoluție, dar jocurile rămân în anul 2001
Versiunile pentru PC primesc câteva îmbunătățiri vizuale. Microsoft oferă scalarea rezoluției de până la patru ori. Imaginea originală poate ajunge astfel la 2.560 × 1.920 de pixeli. Sunt disponibile și VSync, filtrare anizotropică și anti-aliasing îmbunătățit.
Jocurile pot rula pe tot ecranul sau într-o fereastră. Limba și setările audio pot fi schimbate. Microsoft pregătește și suport pentru Achievements. Primele patru titluri vor primi realizările printr-o actualizare programată în următoarele luni.
Modernizarea are însă limite clare. Jocurile își păstrează raportul de aspect și numărul original de cadre pe secundă. În cele mai multe cazuri, experiența rămâne blocată la 30 fps și imagine 4:3. Nu este vorba despre remasterizări complete. Sunt versiunile vechi, emulatoare și adaptate pentru hardware modern.
Cerințele minime sunt surprinzător de accesibile. Este suficientă o placă video Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550 sau Intel Arc A310. Sistemul trebuie să aibă 8 GB RAM și Windows 11. Pentru rezultate mai bune, Microsoft recomandă GTX 1070 Ti, Radeon RX 6800S sau Intel Arc A770 și 16 GB RAM.
Primele teste au identificat și câteva probleme. Filtrarea texturilor nu este întotdeauna convingătoare. Pot apărea variații în afișarea cadrelor și mișcări sacadate ale camerei. Au fost observate și erori grafice minore. Experiența este comparabilă cu rularea acelorași titluri pe Xbox Series X, dar nu este încă perfectă.
Xbox nu mai încape într-o singură consolă
Compatibilitatea inversă există de mulți ani pe consolele Microsoft. Xbox 360 a folosit emulare software pentru anumite jocuri de pe prima generație. Xbox One și Xbox Series X/S au extins programul. Mutarea tehnologiei pe PC nu reprezintă o revoluție tehnică. Este însă o schimbare importantă de business.
Microsoft reduce constant distanța dintre Windows și Xbox. Aplicația companiei poate afișa deja titluri instalate prin alte platforme. Inclusiv jocurile Steam apar în aplicația Xbox, alături de cele din Battle.net și Game Pass.
Următoarea consolă, cunoscută sub numele Project Helix, ar urma să ruleze atât jocuri Xbox, cât și titluri obișnuite de PC. Dispozitivul ar putea estompa aproape complet diferența dintre cele două platforme. Totuși, viitorul hardware Xbox ar putea fi foarte scump, ceea ce obligă Microsoft să pună tot mai mult accent pe servicii și software.
Compania spune că primele patru jocuri sunt doar începutul. Alte titluri de pe Xbox-ul original vor fi adăugate treptat. Pentru jucători, programul înseamnă acces mai simplu la producții care riscau să rămână blocate pe hardware vechi. Pentru Microsoft, este încă un semn că Xbox devine mai puțin o cutie de sub televizor și mai mult o bibliotecă disponibilă oriunde.