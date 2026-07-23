Windows are o funcție ascunsă care îți poate proteja fișierele fără aplicații suplimentare

Ce este un hard disk virtual și de ce poate fi util

Un VHD (Virtual Hard Disk) este, practic, un fișier special care funcționează ca un hard disk separat. După ce îl creezi, Windows îl tratează ca pe orice altă unitate de stocare, cu literă proprie în File Explorer, scrie MakeUseOf.

Poți copia în el documente, imagini, arhive sau orice alte fișiere, iar când nu mai ai nevoie de acces, îl poți demonta cu un simplu clic pe opțiunea Eject. Pentru a-l redeschide, este suficient să faci dublu clic pe fișierul VHD.

Avantajul este că acest disc virtual poate fi criptat cu BitLocker, astfel încât nimeni nu poate vedea conținutul fără parola corespunzătoare.

Cum creezi un VHD în Windows 11

Crearea unui hard disk virtual nu necesită aplicații externe și durează doar câteva minute. Trebuie să deschizi utilitarul Disk Management, tastând diskmgmt.msc în fereastra Run (Win + R).

Din meniul Action alegi Create VHD, apoi stabilești:

locul unde va fi salvat fișierul;

dimensiunea discului virtual;

formatul VHDX;

opțiunea Dynamically expanding, astfel încât fișierul să ocupe pe disc doar spațiul folosit efectiv.

După creare, discul trebuie inițializat folosind tabelul de partiții GPT, apoi formatat în NTFS prin opțiunea New Simple Volume. La final, noua unitate apare în File Explorer și poate fi utilizată exact ca orice altă partiție.

Cum activezi criptarea BitLocker

Dacă folosești Windows 11 Pro, Enterprise sau Education, poți activa BitLocker direct pe discul virtual. Tot ce trebuie să faci este să dai clic dreapta pe unitatea VHD și să alegi Turn on BitLocker.