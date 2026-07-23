Windows are o funcție ascunsă care îți poate proteja fișierele fără aplicații suplimentare
Dacă ai documente, fotografii sau alte fișiere pe care nu vrei să le lași la vedere, Windows 11 include o funcție puțin cunoscută care îți poate oferi un spațiu separat și criptat, fără să instalezi programe dedicate. Tot ce ai nevoie este un hard disk virtual (VHD) și BitLocker, funcții integrate în sistemul de operare.
Spre deosebire de criptarea întregului SSD sau HDD, această metodă îți permite să securizezi doar fișierele importante. Când ai nevoie de ele, montezi discul virtual, introduci parola și lucrezi normal. După ce ai terminat, îl demontezi, iar toate datele devin inaccesibile fără parola aleasă.
Ce este un hard disk virtual și de ce poate fi util
Un VHD (Virtual Hard Disk) este, practic, un fișier special care funcționează ca un hard disk separat. După ce îl creezi, Windows îl tratează ca pe orice altă unitate de stocare, cu literă proprie în File Explorer, scrie MakeUseOf.
Poți copia în el documente, imagini, arhive sau orice alte fișiere, iar când nu mai ai nevoie de acces, îl poți demonta cu un simplu clic pe opțiunea Eject. Pentru a-l redeschide, este suficient să faci dublu clic pe fișierul VHD.
Avantajul este că acest disc virtual poate fi criptat cu BitLocker, astfel încât nimeni nu poate vedea conținutul fără parola corespunzătoare.
Cum creezi un VHD în Windows 11
Crearea unui hard disk virtual nu necesită aplicații externe și durează doar câteva minute. Trebuie să deschizi utilitarul Disk Management, tastând diskmgmt.msc în fereastra Run (Win + R).
Din meniul Action alegi Create VHD, apoi stabilești:
- locul unde va fi salvat fișierul;
- dimensiunea discului virtual;
- formatul VHDX;
- opțiunea Dynamically expanding, astfel încât fișierul să ocupe pe disc doar spațiul folosit efectiv.
După creare, discul trebuie inițializat folosind tabelul de partiții GPT, apoi formatat în NTFS prin opțiunea New Simple Volume. La final, noua unitate apare în File Explorer și poate fi utilizată exact ca orice altă partiție.
Cum activezi criptarea BitLocker
Dacă folosești Windows 11 Pro, Enterprise sau Education, poți activa BitLocker direct pe discul virtual. Tot ce trebuie să faci este să dai clic dreapta pe unitatea VHD și să alegi Turn on BitLocker.
Windows îți va cere:
- să alegi o parolă;
- să salvezi cheia de recuperare într-un loc sigur;
- să selectezi criptarea întregului disc;
- să folosești noul mod de criptare recomandat de Microsoft.
După finalizarea procesului, ori de câte ori demontezi discul virtual, acesta se blochează automat. La următoarea deschidere, Windows va solicita parola înainte de a permite accesul la fișiere.
Când merită folosită această metodă
Criptarea unui VHD nu înlocuiește protecția oferită de criptarea completă a discului de sistem. Fișierele temporare, sistemul de operare și memoria virtuală nu sunt protejate prin această metodă.
În schimb, soluția este foarte utilă dacă vrei să păstrezi separat documente personale, copii ale unor acte, arhive sau proiecte pe care nu le accesezi permanent. Discul virtual poate fi copiat și pe un SSD extern sau pe un alt calculator, iar datele rămân protejate atât timp cât nu este introdusă parola.
Pentru majoritatea utilizatorilor, aceasta este una dintre cele mai simple modalități de a crea un „seif digital” în Windows, fără costuri suplimentare și fără instalarea unor aplicații dedicate.