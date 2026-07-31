Windows 11 aduce autentificarea cu amprentă și pe PC-urile desktop. Nu mai ai nevoie de un senzor integrat
Microsoft extinde una dintre cele mai apreciate metode de autentificare din Windows 11 și pe calculatoarele desktop. Odată cu un nou update, sistemul de operare permite conectarea unui cititor extern de amprente, astfel încât te poți autentifica rapid și în siguranță chiar dacă PC-ul tău nu are un senzor biometric integrat.
Noua funcție este disponibilă prin actualizarea KB5101684, distribuită pentru Windows 11 24H2 și viitoarea versiune 25H2, și face parte din extinderea platformei Windows Hello, se arată în publicația suedeză PC för Alla.
Vestea bună este că Windows Hello funcționează acum și cu cititoare externe de amprente
Până acum, autentificarea cu amprentă era disponibilă în principal pe laptopurile care aveau un senzor integrat din fabrică. Odată cu această actualizare, Microsoft elimină această limitare și permite folosirea cititoarelor externe compatibile.
Noua funcție utilizează Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), sistemul de securitate care protejează datele biometrice și procesele de autentificare.
Astfel, dacă ai un PC desktop sau un laptop fără cititor de amprente, vei putea adăuga unul extern și îl vei putea folosi pentru deblocarea rapidă a sistemului.
De ce ai nevoie pentru autentificarea cu amprentă, de fapt
Nu orice cititor de amprente este compatibil cu noua funcție. Microsoft precizează că dispozitivul trebuie să suporte standardul Enhanced Sign-in Security (ESS).
După conectarea cititorului, configurarea se face din meniul Settings – Accounts – Sign-in options, unde poți înregistra una sau mai multe amprente și activa autentificarea biometrică.
Funcția este disponibilă inclusiv pentru calculatoarele Copilot+ PC care nu dispun de un senzor biometric integrat.
O funcție anunțată încă din luna ianuarie
Microsoft prezentase această noutate încă din luna ianuarie, însă implementarea începe abia acum, odată cu distribuirea actualizării KB5101684 pentru Windows 11 24H2 și 25H2.
Prin această schimbare, compania încearcă să facă autentificarea biometrică mai accesibilă și pentru cei care folosesc sisteme desktop, unde cititoarele de amprente integrate sunt foarte rare.
Pe lângă confortul oferit de deblocarea rapidă a calculatorului, autentificarea biometrică reduce și riscul folosirii unor parole ușor de ghicit sau reutilizate pe mai multe conturi. Pentru cei care vor un plus de securitate fără să investească într-un computer nou, un cititor extern compatibil poate deveni o alternativă simplă și eficientă.