Windows 11 aduce autentificarea cu amprentă și pe PC-urile desktop. Nu mai ai nevoie de un senzor integrat

Vestea bună este că Windows Hello funcționează acum și cu cititoare externe de amprente

Până acum, autentificarea cu amprentă era disponibilă în principal pe laptopurile care aveau un senzor integrat din fabrică. Odată cu această actualizare, Microsoft elimină această limitare și permite folosirea cititoarelor externe compatibile.

Noua funcție utilizează Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), sistemul de securitate care protejează datele biometrice și procesele de autentificare.

Astfel, dacă ai un PC desktop sau un laptop fără cititor de amprente, vei putea adăuga unul extern și îl vei putea folosi pentru deblocarea rapidă a sistemului.

De ce ai nevoie pentru autentificarea cu amprentă, de fapt

Nu orice cititor de amprente este compatibil cu noua funcție. Microsoft precizează că dispozitivul trebuie să suporte standardul Enhanced Sign-in Security (ESS).

După conectarea cititorului, configurarea se face din meniul Settings – Accounts – Sign-in options, unde poți înregistra una sau mai multe amprente și activa autentificarea biometrică.

Funcția este disponibilă inclusiv pentru calculatoarele Copilot+ PC care nu dispun de un senzor biometric integrat.

O funcție anunțată încă din luna ianuarie

Microsoft prezentase această noutate încă din luna ianuarie, însă implementarea începe abia acum, odată cu distribuirea actualizării KB5101684 pentru Windows 11 24H2 și 25H2.