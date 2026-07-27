Waze îți învață drumurile preferate: setarea care îl oprește să te mai trimită pe scurtături enervante

Waze nu salvează însă un traseu fix, pe care îl va folosi indiferent de situație. Traficul, accidentele și drumurile închise rămân importante. Aplicația încearcă să combine preferințele tale cu informațiile primite în timp real.

Activează navigația personalizată din setări

Deschide Waze pe telefon și apasă pictograma meniului. Intră în „Setări”, apoi în secțiunea „Navigație”. Selectează „Personalizare”, urmat de „Navigație personalizată”.

Activează opțiunea „Primește trasee personalizate” sau „Get personalized routes”. Denumirea poate rămâne în limba engleză pe anumite versiuni ale aplicației. Verifică și opțiunea „Primește ore de sosire personalizate”.

Prima setare influențează ordinea rutelor recomandate. A doua permite aplicației să estimeze durata călătoriei pe baza modului în care conduci în mod obișnuit. Două persoane pot parcurge același segment în timpi diferiți. Waze încearcă să folosească aceste diferențe pentru o estimare mai realistă.

Funcția face parte din noul pachet de trasee adaptate stilului de condus. Actualizarea este distribuită global pe Android și iPhone. Dacă meniul nu apare încă, actualizează aplicația din Google Play sau App Store.

Pe Android Auto, poți găsi setarea în meniul Waze, la „Confidențialitate”, „Personalizare” și „Navigație personalizată”. Pentru CarPlay, modifică opțiunea direct pe iPhone. Schimbarea va fi preluată automat când conectezi telefonul la mașină.

Alege constant ruta dorită și lasă Waze să învețe

Waze folosește drumurile parcurse anterior. Analizează atât traseele acceptate, cât și variantele pe care nu le-ai ales. Dacă preferi constant autostrada în locul străzilor locale, aplicația ar trebui să înceapă să îți afișeze autostrada mai sus în listă.