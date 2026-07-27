Waze îți învață drumurile preferate: setarea care îl oprește să te mai trimită pe scurtături enervante
Waze poate învăța traseele pe care le alegi în mod obișnuit și le poate afișa înaintea altor variante. Noua funcție de navigație personalizată folosește istoricul deplasărilor și alegerile făcute anterior. Potrivit centrului oficial de asistență Waze, opțiunea este activată automat, dar poate fi verificată sau dezactivată din setările aplicației.
Funcția este utilă atunci când preferi un bulevard principal în locul străzilor înguste. Poate ține cont și de ieșirea ta favorită de pe autostradă. În timp, aplicația poate evita inclusiv o stradă pe care alegi mereu să o ocolești.
Waze nu salvează însă un traseu fix, pe care îl va folosi indiferent de situație. Traficul, accidentele și drumurile închise rămân importante. Aplicația încearcă să combine preferințele tale cu informațiile primite în timp real.
Activează navigația personalizată din setări
Deschide Waze pe telefon și apasă pictograma meniului. Intră în „Setări”, apoi în secțiunea „Navigație”. Selectează „Personalizare”, urmat de „Navigație personalizată”.
Activează opțiunea „Primește trasee personalizate” sau „Get personalized routes”. Denumirea poate rămâne în limba engleză pe anumite versiuni ale aplicației. Verifică și opțiunea „Primește ore de sosire personalizate”.
Prima setare influențează ordinea rutelor recomandate. A doua permite aplicației să estimeze durata călătoriei pe baza modului în care conduci în mod obișnuit. Două persoane pot parcurge același segment în timpi diferiți. Waze încearcă să folosească aceste diferențe pentru o estimare mai realistă.
Funcția face parte din noul pachet de trasee adaptate stilului de condus. Actualizarea este distribuită global pe Android și iPhone. Dacă meniul nu apare încă, actualizează aplicația din Google Play sau App Store.
Pe Android Auto, poți găsi setarea în meniul Waze, la „Confidențialitate”, „Personalizare” și „Navigație personalizată”. Pentru CarPlay, modifică opțiunea direct pe iPhone. Schimbarea va fi preluată automat când conectezi telefonul la mașină.
Alege constant ruta dorită și lasă Waze să învețe
Waze folosește drumurile parcurse anterior. Analizează atât traseele acceptate, cât și variantele pe care nu le-ai ales. Dacă preferi constant autostrada în locul străzilor locale, aplicația ar trebui să înceapă să îți afișeze autostrada mai sus în listă.
Introdu destinația și apasă „Vezi traseele”. Compară variantele disponibile înainte să pornești. Selectează drumul pe care îl preferi, chiar dacă Waze a evidențiat inițial o altă opțiune.
Repetă alegerea în următoarele călătorii. Nu există un buton separat prin care să marchezi o rută drept favorită permanent. Preferința este dedusă din comportamentul tău. Aplicația are nevoie de suficiente deplasări înainte să poată identifica un tipar.
Noua funcție completează sistemul mai vechi care marca uneori ruta obișnuită cu o inimă. Acum, Waze poate folosi mai multe informații. Poate observa intrările preferate, drumurile principale și scurtăturile pe care le eviți.
Nu șterge istoricul de navigație dacă vrei să păstrezi personalizarea. Intră în Setări, Confidențialitate și Istoric de navigație pentru a vedea deplasările salvate. Drumurile eliminate nu vor mai fi utilizate pentru calcularea rutelor și a orelor de sosire personalizate.
Traseul preferat nu este întotdeauna cel recomandat
Chiar și cu personalizarea activată, Waze poate recomanda alt drum. Un accident, un blocaj sau o restricție temporară poate transforma ruta ta obișnuită într-o alegere slabă. Aplicația va continua să compare variantele disponibile.
Verifică diferența de timp înainte să ignori recomandarea. Un traseu familiar poate fi mai confortabil, dar poate adăuga zeci de minute. În alte situații, un drum puțin mai lung, dar mai fluid, poate reduce inclusiv consumul de combustibil.
Dacă Waze începe să îți recomande prea des rute pe care nu le mai dorești, dezactivează temporar „Primește trasee personalizate”. Aplicația va reveni la recomandările bazate în principal pe trafic și pe timpul estimat.
Poți păstra activată estimarea personalizată a orei de sosire. Cele două opțiuni sunt separate. Astfel, Waze îți poate calcula ETA-ul după stilul tău de condus, fără să favorizeze drumurile folosite anterior.
Navigația personalizată nu înseamnă că aplicația îți va respecta orbește rutina. Ea încearcă să îți arate mai întâi traseele pe care probabil le vei accepta. Decizia finală rămâne la tine, iar rutele alternative pot fi consultate înainte și în timpul călătoriei.