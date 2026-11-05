Waze îți arată mașina blocată pe hartă în Android Auto? Cum rezolvi problema GPS și faci navigația să funcționeze din nou

Conduci de câteva minute, dar pe ecranul mașinii Waze arată că te afli în continuare la intersecția de unde ai plecat? Sau observi că săgeata care reprezintă mașina rămâne nemișcată, deși traseul este activ și indicațiile de navigație ar trebui să se actualizeze? Este o problemă frustrantă, mai ales atunci când te afli într-un oraș necunoscut și depinzi de aplicație pentru a ajunge la destinație.

Atunci când folosești Waze prin Android Auto, poziția blocată poate avea mai multe explicații: semnal GPS slab, permisiuni de localizare configurate greșit, restricții de economisire a bateriei sau probleme de comunicare între telefon și sistemul multimedia al mașinii.

Potrivit documentației oficiale Waze, aplicația utilizează conexiunea la internet și datele GPS ale telefonului pentru navigarea prin Android Auto. Prin urmare, problema nu este neapărat provocată de ecranul mașinii, ci poate apărea chiar la nivelul smartphone-ului.

Din fericire, există câteva verificări și setări care pot readuce poziția mașinii la normal, fără să fie nevoie să reinstalezi imediat aplicația.

Verifică dacă problema vine de la telefon sau de la Android Auto

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să identifici unde apare blocajul. Dacă Waze funcționează corect pe telefon, dar nu și pe display-ul mașinii, problema poate fi legată de conexiunea Android Auto sau de comunicarea dintre dispozitive.

Oprește mașina într-un loc sigur, deconectează telefonul de la Android Auto și deschide Waze direct pe smartphone. Verifică dacă aplicația îți afișează corect poziția și dacă aceasta se actualizează atunci când te deplasezi.

Dacă poziția este blocată și pe telefon, verifică următoarele setări:

Deschide Settings / Setări pe telefonul Android. Accesează secțiunea Location / Locație. Asigură-te că serviciile de localizare sunt activate. Intră în App permissions / Permisiuni aplicații. Selectează Waze. Permite accesul la locație în timpul utilizării aplicației. Activează opțiunea Use precise location / Folosește locația exactă, dacă este disponibilă.

Pe telefoanele cu Android 12 sau o versiune mai nouă, poți accesa și Location Services – Location Accuracy, unde trebuie să verifici dacă opțiunea Improve Location Accuracy este activată.

Această funcție utilizează, pe lângă GPS, informații despre rețele Wi-Fi, antene de telefonie mobilă și senzori pentru a îmbunătăți localizarea.

Dacă Waze continuă să afișeze greșit poziția, poți consulta și ghidul despre cum repari poziția greșită a mașinii pe harta Waze.

Cum elimini restricțiile care pot bloca Waze în Android Auto

O altă posibilă explicație este sistemul de economisire a bateriei. Unele telefoane Android limitează activitatea aplicațiilor atunci când acestea rulează în fundal, ceea ce poate afecta actualizarea poziției GPS.

Problema poate deveni vizibilă în special când telefonul este conectat la Android Auto, iar ecranul smartphone-ului rămâne stins.

Pentru a verifica setările, urmează acești pași:

Intră în Settings / Setări. Accesează secțiunea Apps / Aplicații. Selectează Waze din lista aplicațiilor instalate. Deschide meniul Battery / Baterie sau App battery usage. Dacă este disponibilă, selectează opțiunea Unrestricted / Fără restricții. Repornește Waze și conectează din nou telefonul la Android Auto.

Denumirile meniurilor diferă între Samsung, Motorola, Xiaomi și alți producători. Pe anumite dispozitive, poate fi necesară și permiterea pornirii automate a aplicației.

Reține că eliminarea restricțiilor poate crește consumul bateriei. Totuși, este o verificare utilă atunci când poziția se blochează după stingerea ecranului.

Dacă problema persistă, încearcă să repornești telefonul și sistemul multimedia al mașinii. În cazul conexiunilor prin cablu, verifică și cablul USB. Pentru conexiunile wireless, testează temporar o conexiune prin cablu, dacă mașina o permite.

Pe Playtech există și un tutorial despre cum faci Waze să apară și să funcționeze prin Android Auto.

Ce faci dacă Waze rămâne blocat chiar și după modificarea setărilor

Dacă problema nu dispare, verifică în Google Play Store dacă există actualizări disponibile pentru Waze și Android Auto. Actualizările pot include remedieri pentru erori de navigație, compatibilitate sau conectivitate.

Poți încerca și ștergerea memoriei cache a aplicației Waze. Intră în Settings – Apps – Waze – Storage & cache și apasă Clear cache. Această operațiune elimină fișiere temporare, fără să fie echivalentă cu ștergerea tuturor datelor aplicației.

Un test suplimentar este să deschizi Google Maps prin Android Auto. Dacă ambele aplicații afișează poziția blocată, problema poate fi legată de localizarea telefonului sau de conexiunea cu mașina. Dacă doar Waze este afectat, merită investigată aplicația separat.

Google recomandă inclusiv verificarea preciziei GPS în aer liber, cu ajutorul unei aplicații specializate. Dacă telefonul raportează constant erori mari de localizare, este posibil să existe o problemă la nivelul dispozitivului.

Nu uita că tunelurile, parcările subterane și zonele cu clădiri foarte înalte pot afecta temporar recepția semnalului GPS.

În cele mai multe situații, verificarea permisiunilor, repornirea dispozitivelor și actualizarea aplicațiilor reprezintă primii pași utili. Dacă Waze funcționează corect pe telefon, dar poziția rămâne blocată exclusiv în Android Auto, poți raporta problema către asistența Waze, menționând modelul telefonului, versiunea Android și sistemul multimedia utilizat.