Volkswagen, Stellantis și Renault fac front comun în Europa. De ce se unesc giganții auto împotriva presiunii din China
Volkswagen Group, Stellantis și Renault Group, cei mai mari constructori auto de volum din Europa, încep să acționeze ca un fel de „Big 3” european în relația cu Bruxelles-ul. Nu este vorba despre o fuziune și nici despre o alianță prin care cele trei grupuri vor dezvolta sau vinde mașini împreună. Miza este una politică și industrială: companiile vor reguli comune care să favorizeze producția europeană și mai multă flexibilitate în tranziția către automobilele electrice, într-un moment în care producătorii chinezi câștigă rapid teren. Demersul a fost descris de Automotive News drept răspunsul Europei la celebrul „Big 3” din Detroit.
Presiunea este tot mai evidentă. Mărcile chineze au ajuns în 2026 la peste 10% din piața europeană, iar în august cota lor a urcat la 11,3%, față de 7,1% cu un an înainte. Volkswagen, Stellantis și Renault, în schimb, au ajuns împreună la mai puțin de jumătate din piață în aceeași lună.
Cele trei grupuri susțin că reprezintă peste 60% din producția de automobile din Uniunea Europeană și vor să folosească această greutate pentru a influența viitoarele reguli comunitare. Volkswagen se află deja într-o amplă restructurare care poate afecta până la 100.000 de locuri de muncă și mai multe fabrici europene, în timp ce întregul sector încearcă să împace costurile uriașe ale electrificării cu o piață în care mașinile chinezești devin tot mai competitive.
Volkswagen, Stellantis și Renault cer reguli „Made in Europe”
Cele trei companii susțin o strategie europeană prin care stimulentele publice, avantajele fiscale și alte forme de sprijin să favorizeze mașinile care generează o parte semnificativă din valoare în Europa. Ideea este discutată în cadrul viitorului Industrial Accelerator Act, prin care Bruxelles-ul încearcă să consolideze producția locală și să reducă dependența de importuri.
Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen Group, a explicat că producătorii de volum se află într-o situație diferită față de mărcile premium. Volkswagen, Renault și Stellantis vând milioane de automobile cu marje relativ mici, iar costurile suplimentare pentru baterii, software, fabrici și respectarea noilor norme pot afecta rapid profitabilitatea. „Europa are nevoie de un segment de volum puternic”, a avertizat șeful Volkswagen la Paris.
Propunerea comună are și o formulă concretă. Dacă cel puțin 70% din vehiculele unui producător îndeplinesc criteriile „Made in EU”, atunci întreaga flotă a companiei ar putea beneficia de stimulentele asociate. Cele trei grupuri spun că mecanismul ar proteja producția europeană fără să distrugă lanțurile globale de furnizori deja existente.
Definiția Europei rămâne însă una dintre probleme. Constructorii produc sute de mii de mașini și componente în țări precum Turcia sau Maroc, care nu fac parte din UE, dar sunt profund integrate în industria auto europeană. Renault, de exemplu, are o prezență industrială importantă în Maroc, iar o definiție foarte strictă a „Made in Europe” ar putea afecta aceste lanțuri de aprovizionare.
Constructorii chinezi au schimbat raportul de forțe
Graba celor trei grupuri europene este explicată în mare parte de ascensiunea mărcilor din China. La Salonul Auto de la Paris din 2026 au participat aproximativ 20 de mărci chinezești, de peste două ori mai multe decât la ediția din 2024. BYD, Chery, Geely, Leapmotor și alți producători se extind rapid cu automobile electrice și hibride care combină prețuri competitive cu baterii, software și tehnologii de încărcare tot mai avansate.
Volkswagen simte direct această presiune. Diferențele de cost și viteza cu care companiile chineze dezvoltă modele noi au determinat grupul german inclusiv să colaboreze cu XPeng. Playtech a analizat deja cum Volkswagen a ajuns să învețe de la constructorii chinezi în dezvoltarea mașinilor electrice, o schimbare de paradigmă pentru un grup care timp de decenii a exportat el tehnologie și know-how către China.
Stellantis are propria strategie. Grupul controlează, alături de Leapmotor, operațiunile internaționale ale producătorului chinez și pregătește producția unor automobile dezvoltate pe platforme chinezești în fabricile sale europene. Volkswagen colaborează cu XPeng, iar Renault are parteneriate extinse cu Geely. Rivalitatea cu China coexistă, așadar, cu o dependență tot mai mare de tehnologia și viteza de dezvoltare a companiilor chineze.
Europa încearcă între timp să limiteze dezechilibrul. UE a introdus măsuri comerciale asupra automobilelor electrice chinezești și a ajuns recent la un acord pentru limitarea importurilor de hibride din China. Totuși, companiile chineze răspund prin construirea de fabrici direct pe continent, ceea ce înseamnă că simpla taxare a importurilor nu mai este suficientă.
Cele trei grupuri vor și reguli mai blânde pentru electrificare
Volkswagen, Stellantis și Renault nu cer doar protejarea producției locale. Ele vor și mai multă flexibilitate în aplicarea țintelor europene de emisii pentru 2030 și 2035. Constructorii avertizează că tranziția către electrificare costă zeci de miliarde de euro, iar cererea pentru mașini electrice nu crește întotdeauna în ritmul impus de legislație.
Renault a formulat unul dintre cele mai dure avertismente. CEO-ul François Provost a declarat că, dacă UE nu oferă flexibilitate pentru obiectivele de CO2 din 2030, compania ar putea fi obligată să propună reducerea producției europene cu aproximativ 300.000 de automobile. Constructorii cer, printre altele, posibilitatea ca țintele de emisii să fie calculate pe perioade mai lungi, nu strict într-un singur an.
Volkswagen traversează, la rândul său, una dintre cele mai dificile restructurări din istoria sa recentă. Grupul intenționează să reducă drastic costurile, iar unele fabrici europene riscă să fie închise sau să primească alte roluri industriale. Playtech a relatat și despre noile reduceri de personal pregătite de Volkswagen în Europa, pe fondul capacităților de producție prea mari și al concurenței asiatice.
BMW și Mercedes-Benz nu împărtășesc însă pe deplin poziția noului „Big 3”. Cei doi producători premium au avertizat că reguli prea stricte privind conținutul european ar putea deveni protecționiste și ar putea provoca represalii comerciale. Modelul lor de afaceri este mai dependent de exporturi globale și de China, motiv pentru care privesc cu mai multă precauție ideea unor bariere suplimentare.
Pentru Volkswagen, Stellantis și Renault, mesajul este însă clar: industria europeană de volum riscă să piardă teren dacă tranziția verde, concurența chineză și costurile ridicate sunt tratate separat. Cele trei grupuri rămân rivale pe piață, dar în fața Bruxelles-ului au ajuns la concluzia că interesele lor sunt suficient de apropiate pentru a vorbi cu o singură voce.