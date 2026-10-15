Volkswagen, Stellantis și Renault fac front comun în Europa. De ce se unesc giganții auto împotriva presiunii din China

Cele trei grupuri susțin că reprezintă peste 60% din producția de automobile din Uniunea Europeană și vor să folosească această greutate pentru a influența viitoarele reguli comunitare. Volkswagen se află deja într-o amplă restructurare care poate afecta până la 100.000 de locuri de muncă și mai multe fabrici europene, în timp ce întregul sector încearcă să împace costurile uriașe ale electrificării cu o piață în care mașinile chinezești devin tot mai competitive.

Volkswagen, Stellantis și Renault cer reguli „Made in Europe”

Cele trei companii susțin o strategie europeană prin care stimulentele publice, avantajele fiscale și alte forme de sprijin să favorizeze mașinile care generează o parte semnificativă din valoare în Europa. Ideea este discutată în cadrul viitorului Industrial Accelerator Act, prin care Bruxelles-ul încearcă să consolideze producția locală și să reducă dependența de importuri.

Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen Group, a explicat că producătorii de volum se află într-o situație diferită față de mărcile premium. Volkswagen, Renault și Stellantis vând milioane de automobile cu marje relativ mici, iar costurile suplimentare pentru baterii, software, fabrici și respectarea noilor norme pot afecta rapid profitabilitatea. „Europa are nevoie de un segment de volum puternic”, a avertizat șeful Volkswagen la Paris.

Propunerea comună are și o formulă concretă. Dacă cel puțin 70% din vehiculele unui producător îndeplinesc criteriile „Made in EU”, atunci întreaga flotă a companiei ar putea beneficia de stimulentele asociate. Cele trei grupuri spun că mecanismul ar proteja producția europeană fără să distrugă lanțurile globale de furnizori deja existente.

Definiția Europei rămâne însă una dintre probleme. Constructorii produc sute de mii de mașini și componente în țări precum Turcia sau Maroc, care nu fac parte din UE, dar sunt profund integrate în industria auto europeană. Renault, de exemplu, are o prezență industrială importantă în Maroc, iar o definiție foarte strictă a „Made in Europe” ar putea afecta aceste lanțuri de aprovizionare.

Constructorii chinezi au schimbat raportul de forțe

Graba celor trei grupuri europene este explicată în mare parte de ascensiunea mărcilor din China. La Salonul Auto de la Paris din 2026 au participat aproximativ 20 de mărci chinezești, de peste două ori mai multe decât la ediția din 2024. BYD, Chery, Geely, Leapmotor și alți producători se extind rapid cu automobile electrice și hibride care combină prețuri competitive cu baterii, software și tehnologii de încărcare tot mai avansate.

Volkswagen simte direct această presiune. Diferențele de cost și viteza cu care companiile chineze dezvoltă modele noi au determinat grupul german inclusiv să colaboreze cu XPeng. Playtech a analizat deja cum Volkswagen a ajuns să învețe de la constructorii chinezi în dezvoltarea mașinilor electrice, o schimbare de paradigmă pentru un grup care timp de decenii a exportat el tehnologie și know-how către China.