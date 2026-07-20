Volkswagen pune tehnologie de avion de vânătoare pe o bicicletă electrică: radar, cameră și ochelari inteligenți
Volkswagen vrea să transforme bicicleta electrică într-un vehicul mult mai sigur pentru oraș. Compania a colaborat cu producătorul premium n+ pentru o nouă gamă de e-bike-uri licențiate. Acestea folosesc tehnologii întâlnite de obicei pe mașinile moderne. Potrivit Carscoops, sistemul include radar, cameră video, cască conectată și ochelari inteligenți inspirați de echipamentele piloților militari.
Volkswagen nu pare interesat doar de autonomie sau de puterea motorului. Prioritatea este siguranța. Bicicleta trebuie să-l ajute pe utilizator să vadă ce se întâmplă în spate. În același timp, șoferii trebuie să înțeleagă mai ușor când biciclistul frânează sau schimbă direcția.
Camera și radarul urmăresc traficul din spate
Principala tehnologie se numește Smart View. Sistemul combină o cameră orientată spre spate cu mai mulți senzori radar. Aceștia urmăresc vehiculele care se apropie. Informațiile sunt afișate pe un ecran integrat în ghidon.
Biciclistul poate vedea astfel traficul din spate fără să întoarcă permanent capul. Radarul poate emite și avertizări atunci când o mașină se apropie rapid. Soluția seamănă cu sistemele care monitorizează unghiul mort pe automobile.
Ideea poate fi utilă în orașele aglomerate. Bicicliștii circulă deseori foarte aproape de mașini, autobuze și vehicule parcate. O simplă întoarcere a capului poate reduce atenția acordată drumului din față. Camera elimină parțial această problemă.
Volkswagen și n+ aduc astfel tehnologia auto pe o bicicletă electrică. Companiile nu au prezentat însă toate detaliile despre motor, baterie sau autonomie. Accentul anunțului a fost pus pe sistemele de protecție.
Luminile arată când biciclistul frânează sau virează
Cadrul bicicletei include o bandă LED pe aproape întreaga lungime. Aceasta funcționează ca o lumină de zi. Rolul său nu este însă doar decorativ. Banda își schimbă culoarea în funcție de acțiunile biciclistului.
La frânare, luminile devin roșii. Atunci când utilizatorul schimbă direcția, acestea clipesc în culoarea portocalie. Sistemul funcționează asemănător stopurilor și semnalizatoarelor montate pe o mașină.
Scopul este simplu. Ceilalți participanți la trafic trebuie să observe mai repede intențiile biciclistului. Semnalizarea făcută cu brațul poate fi dificil de văzut noaptea sau pe vreme rea. În plus, mulți utilizatori uită să o folosească.
Sistemul poate conta mai ales în intersecții și în timpul depășirilor. Acestea sunt printre situațiile în care se produc frecvent incidente. Tehnologia nu elimină însă obligația de a respecta regulile privind siguranța bicicliștilor.
Casca poate cere ajutor după un accident
Pachetul include și o cască inteligentă. Aceasta se sincronizează cu sistemul de iluminare al bicicletei. Casca are propriile elemente luminoase. Astfel, semnalizarea rămâne vizibilă și la nivelul capului.
O altă funcție importantă este detectarea accidentelor. Dacă sistemul identifică un impact puternic, casca poate contacta automat persoanele stabilite pentru situații de urgență. Un mecanism asemănător există deja pe unele ceasuri și telefoane.
Cea mai spectaculoasă componentă este însă perechea de ochelari inteligenți. Aceștia proiectează indicații de navigație direct în câmpul vizual. Pot afișa și avertizări despre trafic sau informații despre deplasare.
Tehnologia ar fi fost dezvoltată cu ajutorul unor ingineri care au lucrat la afișaje montate pe căștile piloților militari. Biciclistul primește informațiile fără să privească telefonul sau ecranul de pe ghidon.
Sistemul poate părea exagerat pentru o simplă deplasare prin oraș. Totuși, riscurile sunt reale. Radarul, camera și semnalizarea pot oferi câteva secunde suplimentare pentru evitarea unui accident. Volkswagen încearcă astfel să construiască un ecosistem complet, nu doar o bicicletă cu motor electric.