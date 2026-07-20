Volkswagen pune tehnologie de avion de vânătoare pe o bicicletă electrică: radar, cameră și ochelari inteligenți

Camera și radarul urmăresc traficul din spate

Principala tehnologie se numește Smart View. Sistemul combină o cameră orientată spre spate cu mai mulți senzori radar. Aceștia urmăresc vehiculele care se apropie. Informațiile sunt afișate pe un ecran integrat în ghidon.

Biciclistul poate vedea astfel traficul din spate fără să întoarcă permanent capul. Radarul poate emite și avertizări atunci când o mașină se apropie rapid. Soluția seamănă cu sistemele care monitorizează unghiul mort pe automobile.

Ideea poate fi utilă în orașele aglomerate. Bicicliștii circulă deseori foarte aproape de mașini, autobuze și vehicule parcate. O simplă întoarcere a capului poate reduce atenția acordată drumului din față. Camera elimină parțial această problemă.

Volkswagen și n+ aduc astfel tehnologia auto pe o bicicletă electrică. Companiile nu au prezentat însă toate detaliile despre motor, baterie sau autonomie. Accentul anunțului a fost pus pe sistemele de protecție.

Luminile arată când biciclistul frânează sau virează

Cadrul bicicletei include o bandă LED pe aproape întreaga lungime. Aceasta funcționează ca o lumină de zi. Rolul său nu este însă doar decorativ. Banda își schimbă culoarea în funcție de acțiunile biciclistului.

La frânare, luminile devin roșii. Atunci când utilizatorul schimbă direcția, acestea clipesc în culoarea portocalie. Sistemul funcționează asemănător stopurilor și semnalizatoarelor montate pe o mașină.

Scopul este simplu. Ceilalți participanți la trafic trebuie să observe mai repede intențiile biciclistului. Semnalizarea făcută cu brațul poate fi dificil de văzut noaptea sau pe vreme rea. În plus, mulți utilizatori uită să o folosească.