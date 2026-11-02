Volkswagen pregătește mașina electrică de 20.000 de euro care ar putea pune probleme Daciei Spring. Lansarea este programată pentru 2027

Volkswagen ID. EVERY1 promite spațiu pentru patru persoane și autonomie de cel puțin 250 km

Cu o lungime de 3,88 metri, conceptul ID. EVERY1 este considerabil mai compact decât majoritatea automobilelor actuale din clasa mică, dar mai mare decât fostul Volkswagen Up!. Dimensiunile îl recomandă pentru deplasările urbane și pentru utilizarea în orașele europene, unde locurile de parcare sunt adesea limitate.

Volkswagen anunță un habitaclu cu patru locuri și un portbagaj de 305 litri, o valoare interesantă pentru dimensiunile exterioare. Arhitectura electrică permite valorificarea eficientă a spațiului deoarece motorul, transmisia și bateria sunt distribuite diferit față de componentele unui automobil convențional.

Conceptul folosește un motor electric nou, de 70 kW, echivalentul a aproximativ 95 CP, și are o viteză maximă declarată de 130 km/h. Aceste caracteristici ar trebui să fie suficiente pentru traficul urban și pentru deplasări ocazionale în afara localităților, deși performanțele versiunii finale nu au fost confirmate integral.

Constructorul promite o autonomie de minimum 250 km. Volkswagen nu a comunicat încă toate specificațiile bateriei pentru modelul de serie, însă presa de specialitate estimează că acesta ar putea utiliza un acumulator litiu-fier-fosfat de aproximativ 37 kWh, similar cu cel al versiunilor de bază ID. Polo.

Această capacitate rămâne o estimare, nu o specificație tehnică oficială a viitorului model. Autonomia efectivă va depinde de dimensiunea bateriei, consumul de energie, condițiile meteorologice și versiunea finală omologată.

ID. EVERY1 va utiliza o arhitectură electrică cu tracțiune față, dezvoltată în cadrul familiei MEB+. Platforma permite utilizarea unor componente comune între mai multe modele ale Grupului Volkswagen, reducând costurile de dezvoltare și producție.

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Prețul de aproximativ 20.000 de euro reprezintă principalul argument comercial anunțat pentru noul Volkswagen. Producătorul încearcă să readucă ideea automobilului accesibil în centrul strategiei sale, într-o perioadă în care electrificarea a dus frecvent la creșterea prețurilor.