Volkswagen pregătește mașina electrică de 20.000 de euro care ar putea pune probleme Daciei Spring. Lansarea este programată pentru 2027
Piața europeană a automobilelor electrice accesibile începe să devină mult mai competitivă, iar Volkswagen pregătește un model care ar putea atrage atenția cumpărătorilor interesați până acum de mașini precum Dacia Spring sau Citroën ë-C3. Constructorul german dezvoltă un automobil electric urban cu un preț de pornire estimat la aproximativ 20.000 de euro, conceput special pentru piața europeană.
Modelul a fost prezentat inițial sub forma conceptului Volkswagen ID. EVERY1, iar versiunea destinată producției de serie este programată pentru 2027. Automobilul va fi poziționat sub viitorul ID. Polo și va reprezenta cea mai accesibilă propunere electrică a mărcii germane. Strategia urmărește să ofere o alternativă competitivă la automobilele electrice chinezești, care pun o presiune tot mai mare asupra constructorilor europeni.
Volkswagen ID. EVERY1 promite spațiu pentru patru persoane și autonomie de cel puțin 250 km
Cu o lungime de 3,88 metri, conceptul ID. EVERY1 este considerabil mai compact decât majoritatea automobilelor actuale din clasa mică, dar mai mare decât fostul Volkswagen Up!. Dimensiunile îl recomandă pentru deplasările urbane și pentru utilizarea în orașele europene, unde locurile de parcare sunt adesea limitate.
Volkswagen anunță un habitaclu cu patru locuri și un portbagaj de 305 litri, o valoare interesantă pentru dimensiunile exterioare. Arhitectura electrică permite valorificarea eficientă a spațiului deoarece motorul, transmisia și bateria sunt distribuite diferit față de componentele unui automobil convențional.
Conceptul folosește un motor electric nou, de 70 kW, echivalentul a aproximativ 95 CP, și are o viteză maximă declarată de 130 km/h. Aceste caracteristici ar trebui să fie suficiente pentru traficul urban și pentru deplasări ocazionale în afara localităților, deși performanțele versiunii finale nu au fost confirmate integral.
Constructorul promite o autonomie de minimum 250 km. Volkswagen nu a comunicat încă toate specificațiile bateriei pentru modelul de serie, însă presa de specialitate estimează că acesta ar putea utiliza un acumulator litiu-fier-fosfat de aproximativ 37 kWh, similar cu cel al versiunilor de bază ID. Polo.
Această capacitate rămâne o estimare, nu o specificație tehnică oficială a viitorului model. Autonomia efectivă va depinde de dimensiunea bateriei, consumul de energie, condițiile meteorologice și versiunea finală omologată.
ID. EVERY1 va utiliza o arhitectură electrică cu tracțiune față, dezvoltată în cadrul familiei MEB+. Platforma permite utilizarea unor componente comune între mai multe modele ale Grupului Volkswagen, reducând costurile de dezvoltare și producție.
Cum ar putea concura Volkswagen cu Dacia Spring și alte electrice ieftine în România
Prețul de aproximativ 20.000 de euro reprezintă principalul argument comercial anunțat pentru noul Volkswagen. Producătorul încearcă să readucă ideea automobilului accesibil în centrul strategiei sale, într-o perioadă în care electrificarea a dus frecvent la creșterea prețurilor.
Modelul ar urma să completeze o familie de vehicule electrice urbane care include Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval și Škoda Epiq. Prin utilizarea unor soluții tehnice comune, grupul german urmărește să realizeze economii de scară și să acopere mai multe segmente de preț.
ID. Polo a fost poziționat în jurul pragului de 25.000 de euro, iar ID. EVERY1 ar trebui să coboare această barieră cu aproximativ 5.000 de euro. Diferența poate conta pentru cumpărătorii care analizează un automobil electric pentru naveta zilnică, transportul copiilor la școală sau deplasările prin oraș.
Pentru România, comparația cu Dacia Spring este inevitabilă. Modelul Dacia și-a construit reputația în jurul accesibilității, al dimensiunilor compacte și al costurilor de utilizare reduse. Volkswagen ar putea atrage cumpărătorii care sunt dispuși să plătească suplimentar pentru un automobil european cu un habitaclu mai spațios și dotări moderne.
Totuși, fără specificațiile complete și prețurile finale pentru România, nu se poate stabili dacă noul Volkswagen va oferi un raport preț-performanță superior. Costurile de echipare, autonomia, viteza de încărcare și ofertele comerciale vor avea un rol important.
Volkswagen nu a confirmat încă numele comercial definitiv al modelului. Denumirea ID. Up! este vehiculată ca posibilă continuare a tradiției fostului Up!, însă ID. EVERY1 rămâne numele conceptului prezentat oficial.
Constructorul a anunțat că versiunea de serie va apărea în 2027, fără să comunice un calendar complet de livrare pentru toate piețele europene. Locul final de producție al automobilului nu a fost confirmat în informațiile prezentate.
Apariția unui Volkswagen electric la 20.000 de euro ar putea schimba calculele multor cumpărători români. Nu pentru că ar elimina automat avantajele Daciei Spring, ci pentru că ar aduce un concurent important în zona automobilelor electrice de buget, un segment esențial pentru adoptarea pe scară largă a mobilității electrice.