Volkswagen a lansat o berlină electrică de numai 10.700 de euro, cu autonomie de 465 km. De ce nu o putem cumpăra în România

Un Volkswagen de familie cu tehnologie modernă și preț de automobil de oraș

Noua Jetta M6 este construită pe arhitectura electrică Jiesi și are o configurație cu motor amplasat în partea frontală, care antrenează roțile din față. Versiunea de bază 465 Pro folosește o baterie litiu-fier-fosfat de 42,9 kWh și dezvoltă 113 kW, echivalentul a aproximativ 154 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 8,3 secunde, o valoare suficient de bună pentru utilizarea zilnică și deplasările pe autostradă.

Modelele mai scumpe, 555 Max și 555 Ultra, primesc o baterie de 51,9 kWh și un motor de 145 kW, aproximativ 197 CP, care reduce timpul necesar atingerii vitezei de 100 km/h la 6,8 secunde. Prețurile lor sunt echivalente cu aproximativ 12.100 și 13.400 de euro. Autonomia declarată crește la 555 de kilometri, însă este esențial să precizăm că toate aceste valori sunt măsurate conform standardului chinezesc CLTC, considerat în general mai optimist decât procedura europeană WLTP.

Nici interiorul nu sugerează un automobil construit exclusiv pentru a reduce costurile. Jetta M6 include un instrumentar digital de 8,88 inchi și un ecran central de 15,6 inchi, alături de integrarea unor asistenți bazați pe inteligență artificială, precum DeepSeek și Doubao. Există compatibilitate Apple CarPlay, climatizare asistată de pompă de căldură și sisteme de siguranță precum frânarea automată de urgență și asistența inteligentă pentru deplasare.

Versiunile superioare oferă și funcții mai avansate de asistență, inclusiv sisteme de navigație asistată pe trasee compatibile, în timp ce încărcarea rapidă permite trecerea bateriei de la 30% la 80% în aproximativ 25 de minute, potrivit datelor publicate la lansare. Este un pachet tehnic care, raportat la prețul chinezesc, pune într-o lumină complicată numeroase automobile electrice vândute în Europa.

De ce o asemenea mașină nu ajunge în România la același preț

Pentru cumpărătorul român, comparația inevitabilă este cu Dacia Spring, unul dintre modelele electrice cunoscute pentru prețurile sale accesibile. Diferența majoră este că Jetta M6 aparține unei clase superioare ca dimensiuni și oferă un spațiu interior mai apropiat de cel al unei berline compacte sau medii. Prin urmare, nu vorbim despre automobile direct comparabile, chiar dacă diferențele dintre prețurile de comercializare pot părea surprinzător de mici.

Explicația începe cu piața din China, unde concurența dintre constructorii locali și producătorii internaționali a devenit extrem de agresivă. Mărcile sunt obligate să reducă marjele, să folosească furnizori locali și să dezvolte vehicule special adaptate consumatorilor chinezi. În cazul Jetta M6, atât platforma, cât și o parte importantă a tehnologiilor au fost gândite în acest ecosistem industrial, iar strategia comercială urmărește recâștigarea unor cumpărători care au migrat spre producătorii chinezi de mașini electrice.

În plus, Jetta funcționează în China ca marcă de sine stătătoare, asociată grupului Volkswagen, și nu trebuie confundată cu un model Volkswagen destinat automat tuturor piețelor internaționale. Pentru comercializarea în România ar trebui luate în considerare omologarea europeană, cerințele de siguranță, sistemele software, taxele, transportul, garanția și rețeaua de service. Eventualele taxe comerciale aplicabile importurilor ar putea modifica suplimentar prețul.