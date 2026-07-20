Volkswagen a „angajat” 100 de oi la fabrica sa: soluția surprinzătoare pentru 31.000 de panouri solare

Instalația are o putere de 18,3 MW și poate acoperi întregul necesar de electricitate al fabricii în zilele cu soare puternic. Pe durata unui an, producția solară furnizează aproximativ un sfert din energia consumată de uzină, reducând dependența de rețea și expunerea la variațiile prețului electricității.

Oile înlocuiesc utilajele și reduc costurile de întreținere

Vegetația din jurul panourilor trebuie ținută sub control pentru a preveni umbrirea modulelor, acumularea de plante uscate și îngreunarea accesului echipelor tehnice. Metoda clasică presupune folosirea periodică a mașinilor de tuns sau a altor utilaje, ceea ce înseamnă combustibil, emisii, zgomot și costuri cu personalul.

Oile pot întreține terenul aproape continuu, fără să arunce pietre spre panouri și fără să producă aceleași emisii locale ca utilajele. Animalele se pot deplasa ușor printre structurile metalice și pot ajunge în zonele mai greu accesibile pentru echipamentele mecanice.

Panourile oferă și umbră, un avantaj important în zilele foarte călduroase. Cercetătorii analizează dacă această protecție reduce stresul termic al animalelor și dacă microclimatul creat de instalația solară influențează calitatea vegetației și umiditatea solului.

Primele observații indică o adaptare bună a turmei. Oile s-au împărțit natural în grupuri mai mici și pășunează liniștit în diferite zone ale parcului. Potrivit crescătorilor implicați, un efectiv speriat ar avea tendința să rămână compact, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.

Proiectul va continua până în toamnă, animalele fiind supravegheate de crescători cu experiență. Nu este vorba, așadar, despre abandonarea unei turme printre instalațiile electrice, ci despre o activitate controlată, cu zone amenajate și reguli clare de siguranță.

Modelul poate fi interesant și pentru România

Inițiativa face parte din conceptul de agrivoltaism, prin care același teren este folosit atât pentru producția de energie, cât și pentru activități agricole. Cercetătorii Universității de Științele Vieții din Poznań urmăresc efectele asupra biodiversității, solului, vegetației, insectelor și bunăstării animalelor.