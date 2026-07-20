Volkswagen a „angajat” 100 de oi la fabrica sa: soluția surprinzătoare pentru 31.000 de panouri solare
Volkswagen a găsit o soluție neobișnuită pentru întreținerea uriașului parc fotovoltaic care alimentează parțial fabrica din Poznań, Polonia. În locul mașinilor de tuns iarba, constructorul german a adus o turmă de 100 de oi, care pășunează acum printre și sub cele peste 31.000 de panouri solare instalate în apropierea uzinei.
La prima vedere, imaginea pare mai potrivită pentru o fermă decât pentru o unitate industrială în care sunt produse vehicule comerciale, inclusiv Volkswagen e-Crafter. În realitate, proiectul combină producția de energie, agricultura și cercetarea științifică, demonstrând că terenul ocupat de un parc fotovoltaic nu trebuie scos complet din circuitul agricol.
Instalația are o putere de 18,3 MW și poate acoperi întregul necesar de electricitate al fabricii în zilele cu soare puternic. Pe durata unui an, producția solară furnizează aproximativ un sfert din energia consumată de uzină, reducând dependența de rețea și expunerea la variațiile prețului electricității.
Oile înlocuiesc utilajele și reduc costurile de întreținere
Vegetația din jurul panourilor trebuie ținută sub control pentru a preveni umbrirea modulelor, acumularea de plante uscate și îngreunarea accesului echipelor tehnice. Metoda clasică presupune folosirea periodică a mașinilor de tuns sau a altor utilaje, ceea ce înseamnă combustibil, emisii, zgomot și costuri cu personalul.
Oile pot întreține terenul aproape continuu, fără să arunce pietre spre panouri și fără să producă aceleași emisii locale ca utilajele. Animalele se pot deplasa ușor printre structurile metalice și pot ajunge în zonele mai greu accesibile pentru echipamentele mecanice.
Panourile oferă și umbră, un avantaj important în zilele foarte călduroase. Cercetătorii analizează dacă această protecție reduce stresul termic al animalelor și dacă microclimatul creat de instalația solară influențează calitatea vegetației și umiditatea solului.
Primele observații indică o adaptare bună a turmei. Oile s-au împărțit natural în grupuri mai mici și pășunează liniștit în diferite zone ale parcului. Potrivit crescătorilor implicați, un efectiv speriat ar avea tendința să rămână compact, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.
Proiectul va continua până în toamnă, animalele fiind supravegheate de crescători cu experiență. Nu este vorba, așadar, despre abandonarea unei turme printre instalațiile electrice, ci despre o activitate controlată, cu zone amenajate și reguli clare de siguranță.
Modelul poate fi interesant și pentru România
Inițiativa face parte din conceptul de agrivoltaism, prin care același teren este folosit atât pentru producția de energie, cât și pentru activități agricole. Cercetătorii Universității de Științele Vieții din Poznań urmăresc efectele asupra biodiversității, solului, vegetației, insectelor și bunăstării animalelor.
Pentru România, unde au apărut numeroase proiecte fotovoltaice pe terenuri agricole, modelul poate deveni relevant. Una dintre criticile aduse parcurilor solare este că blochează suprafețe care ar putea fi folosite pentru producția agricolă. Pășunatul controlat nu rezolvă toate aceste preocupări, dar demonstrează că anumite activități pot continua.
Oile sunt mai potrivite decât animalele mari pentru asemenea proiecte. Vitele pot deteriora structurile prin greutate și frecare, iar caprele au tendința să roadă cabluri și componente aflate la îndemână. Oile pășunează la nivelul solului și pot fi ținute mai ușor departe de echipamentele sensibile.
Pentru fermierii români, colaborarea cu operatorii parcurilor fotovoltaice ar putea crea o sursă suplimentară de venit. Proprietarul instalației economisește costurile asociate cositului, iar crescătorul primește acces la pășune și, eventual, o plată pentru serviciul de întreținere.
Totuși, proiectele trebuie gândite încă din faza de construcție. Înălțimea panourilor, distanța dintre rânduri, protecția cablurilor, gardurile și accesul la apă trebuie adaptate animalelor. Un parc construit exclusiv pentru eficiență energetică poate să nu fie automat potrivit pentru pășunat.
Volkswagen încearcă astfel să transforme o instalație industrială într-un experiment de utilizare mixtă a terenului. Cele 100 de oi nu produc electricitate și nu asamblează vehicule, dar contribuie la reducerea costurilor, la întreținerea vegetației și la înțelegerea modului în care agricultura poate coexista cu energia solară.