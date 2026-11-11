Violența din școli, o problemă de educație în familie? Ce răspund românii într-un nou sondaj

Alți 7,9% atribuie această responsabilitate Poliției, în timp ce 6,9% consideră că ea le revine elevilor înșiși. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 2,6%.

Responsabilitatea familiei este indicată într-o proporție semnificativ mai mare decât în restul eșantionului de votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cele cu studii superioare și locuitorii orașelor mari. Rezultatele fac parte din Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a.

Ministerul Educației este ales peste media eșantionului de votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cele cu educație primară și angajații din sectorul public. Votanții USR și AUR, precum și persoanele între 30 și 44 de ani, indică mai frecvent profesorii și conducerile școlilor.

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Ce soluții aleg românii pentru reducerea violenței

Implicarea mai activă a părinților în educația și supravegherea copiilor este considerată cea mai bună soluție de 37,3% dintre cei chestionați. Pe locul al doilea se află aplicarea unor sancțiuni mai severe pentru elevii care comit acte de violență, opțiune aleasă de 21,5%.

Introducerea unor controale de securitate mai stricte la intrarea în școli este preferată de 19% dintre participanți. Organizarea programelor de prevenire a violenței și de educație pentru comportament întrunește 12,8% dintre răspunsuri.

Creșterea numărului de psihologi și consilieri școlari este indicată de 7,2%. Alți 2,2% nu știu sau nu răspund la întrebarea despre cea mai bună soluție.