VIDEO | „Odiseea” după Musk, făcută cu AI fiindcă filmul lui Nolan n-ar fi respectat „realitatea”. Judecați voi dacă e ceva de el
Elon Musk a prezentat primul episod al adaptării „Odiseea” realizate cu Grok Imagine, proiectul pe care îl anunțase după criticile la adresa filmului lui Christopher Nolan. Miliardarul promisese o versiune mai fidelă operei lui Homer, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar acum a distribuit rezultatul pe rețeaua X.
Clipul durează puțin peste șapte minute și deschide o serie inspirată de povestea lui Ulise. Deocamdată, publicul poate vedea primul episod, iar lungmetrajul promis de Musk până la sfârșitul anului nu a fost prezentat integral.
Ce rol are Musk în proiect și cine a realizat episodul
Implicarea publică a lui Musk începe înainte de apariția clipului. Într-un mesaj prin care anunța proiectul, acesta promitea că Grok Imagine va realiza un film complet după „Odiseea”, „corect din punct de vedere istoric și fidel artei lui Homer”. Lansarea episodului continuă, așadar, o promisiune pe care miliardarul și-a asumat-o public.
Realizarea producției este atribuită unei colaborări între Wonder Studios și regizorul Dev Walker, potrivit anunțului Grok Imagine. Există o echipă creativă umană în spatele imaginilor generate cu AI, iar Musk este cel care a anunțat proiectul și îl promovează către publicul său.
Anunțurile publice consultate nu precizează bugetul sau cine a suportat costurile producției. Prin urmare, rolul lui Musk în anunțarea și promovarea adaptării este confirmat, însă finanțarea acesteia de către el nu este documentată în aceste surse.
Episodul introduce expediția grecilor către Troia și poate fi urmărit în postarea publicată de Grok Imagine. Realizatorii le-au cerut utilizatorilor să spună dacă vor și o prezentare a procesului de producție. Numărul total al episoadelor și calendarul complet al lansărilor nu au fost precizate în anunțul inițial.
Wonder Studios a ales un mesaj provocator pentru promovare: „Homer n-a avut Grok… noi avem”. Replica pune accentul pe instrumentul folosit, într-un proiect prezentat publicului după luni de dispute despre cum ar trebui adaptată povestea.
De unde a pornit disputa cu Christopher Nolan
Înainte de lansarea filmului lui Nolan, Musk îl atacase deja pe regizor, susținând că acesta și-a pierdut integritatea. Reacția venea pe fondul speculațiilor despre distribuirea actriței Lupita Nyong’o în rolul Elenei din Troia.
Ulterior, controversa din jurul alegerii actriței a continuat, iar Musk a sugerat că Nolan ar fi urmărit obținerea unor premii prin această decizie. Potrivit Mashable, miliardarul a criticat și prezența lui Elliot Page, care îl interpretează pe Sinon.
Invocarea „acurateței istorice” are însă o limită evidentă: „Odiseea” este o operă mitologică, în care zeii și creaturile fantastice fac parte din poveste. Fidelitatea față de textul lui Homer și reconstituirea decorurilor sau a costumelor sunt aspecte care pot fi discutate separat.
Nolan și-a exprimat, la rândul său, rezervele față de folosirea inteligenței artificiale în cinema. Regizorul pune accent pe munca echipelor creative și contestă ideea că aceasta poate fi înlocuită pur și simplu de un generator.
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.
Let us know in the comments if you’d like a full breakdown of how it was done!
Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq
— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
Ce i se reproșează versiunii generate cu AI
Primul episod a primit deja o evaluare critică din partea Mashable. Jurnalistul Chance Townsend descrie dinți neverosimil de perfecți, păr cu mișcări nenaturale și piele cu un aspect artificial. El semnalează și schimbări ale texturilor din fundal, care afectează continuitatea vizuală.
Criticile privesc și felul în care este spusă povestea. Townsend consideră că personajele seamănă prea mult între ele și observă că Ulise este singurul numit explicit în episod. Pentru un spectator care nu cunoaște bine povestea, identificarea celorlalte personaje poate deveni dificilă.
Adaptarea promovată de Musk se alătură altor încercări de a folosi AI pentru aceeași sursă literară, precum „Odysseus: The Fall”. În cazul noii serii, imaginile sunt deja disponibile pentru public, dar promisiunea unei adaptări complete și fidele lui Homer va putea fi evaluată odată cu publicarea întregii producții.