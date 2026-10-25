VIDEO | „Odiseea” după Musk, făcută cu AI fiindcă filmul lui Nolan n-ar fi respectat „realitatea”. Judecați voi dacă e ceva de el

Ce rol are Musk în proiect și cine a realizat episodul

Implicarea publică a lui Musk începe înainte de apariția clipului. Într-un mesaj prin care anunța proiectul, acesta promitea că Grok Imagine va realiza un film complet după „Odiseea”, „corect din punct de vedere istoric și fidel artei lui Homer”. Lansarea episodului continuă, așadar, o promisiune pe care miliardarul și-a asumat-o public.

Realizarea producției este atribuită unei colaborări între Wonder Studios și regizorul Dev Walker, potrivit anunțului Grok Imagine. Există o echipă creativă umană în spatele imaginilor generate cu AI, iar Musk este cel care a anunțat proiectul și îl promovează către publicul său.

Anunțurile publice consultate nu precizează bugetul sau cine a suportat costurile producției. Prin urmare, rolul lui Musk în anunțarea și promovarea adaptării este confirmat, însă finanțarea acesteia de către el nu este documentată în aceste surse.

Episodul introduce expediția grecilor către Troia și poate fi urmărit în postarea publicată de Grok Imagine. Realizatorii le-au cerut utilizatorilor să spună dacă vor și o prezentare a procesului de producție. Numărul total al episoadelor și calendarul complet al lansărilor nu au fost precizate în anunțul inițial.

Wonder Studios a ales un mesaj provocator pentru promovare: „Homer n-a avut Grok… noi avem”. Replica pune accentul pe instrumentul folosit, într-un proiect prezentat publicului după luni de dispute despre cum ar trebui adaptată povestea.

De unde a pornit disputa cu Christopher Nolan

Înainte de lansarea filmului lui Nolan, Musk îl atacase deja pe regizor, susținând că acesta și-a pierdut integritatea. Reacția venea pe fondul speculațiilor despre distribuirea actriței Lupita Nyong’o în rolul Elenei din Troia.

Ulterior, controversa din jurul alegerii actriței a continuat, iar Musk a sugerat că Nolan ar fi urmărit obținerea unor premii prin această decizie. Potrivit Mashable, miliardarul a criticat și prezența lui Elliot Page, care îl interpretează pe Sinon.