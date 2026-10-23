Renault Twingo electric ajunge oficial în România. Cât costă mașina de oraș care promite să concureze cu Dacia Spring

Noul Twingo este disponibil în două niveluri de echipare, Evolution și Techno, ambele echipate cu același motor electric de 80 de cai putere. Primele exemplare comandate în România vor fi livrate în ianuarie 2027. Lansarea vine într-un moment în care producătorii europeni încearcă să ofere alternative mai accesibile la automobilele electrice chinezești.

Cât costă noul Renault Twingo electric în România și ce dotări oferă

Cel mai accesibil Renault Twingo E-Tech Electric pornește de la 19.590 de euro, cu TVA inclus. Este vorba despre versiunea Evolution, care include o serie de dotări moderne, chiar dacă automobilul face parte din categoria modelelor urbane de dimensiuni mici.

Echiparea standard oferă un instrumentar de bord digital de 7 inchi, un ecran multimedia central de 10 inchi, cruise control, asistență la menținerea benzii de rulare și sistem de monitorizare a atenției șoferului. Lista continuă cu frână de parcare electrică, aer condiționat manual, senzori de parcare spate și scaune posterioare care pot fi glisate individual.

Pentru cei care preferă mai mult confort și tehnologii suplimentare, Renault propune versiunea Techno, disponibilă de la 21.240 de euro, cu TVA inclus. Diferența de preț este de 1.650 de euro, iar echiparea include sistemul multimedia OpenR Link cu Google integrat, climatizare automată și cruise control adaptiv cu funcție Stop&Go.

Versiunea Techno beneficiază și de funcția One Pedal, care permite controlarea accelerației și a unei mari părți a decelerării folosind o singură pedală. În plus, automobilul dispune de cameră video pentru mersul cu spatele și de un spătar rabatabil pentru scaunul pasagerului din față.

Prețurile poziționează noul Twingo în apropierea altor automobile electrice de oraș. Unul dintre principalii săi concurenți va fi noua Dacia Spring, prezentată recent la Salonul Auto de la Paris, care are un preț de pornire anunțat de 17.900 de euro.

Autonomie de 263 de kilometri și încărcare rapidă opțională

Indiferent de echiparea aleasă, Renault Twingo E-Tech Electric este propulsat de un motor electric de 60 kW, echivalentul a aproximativ 80 de cai putere. Acesta este alimentat de o baterie LFP, cu o capacitate de 27,5 kWh, care asigură o autonomie de până la 263 de kilometri în ciclul de testare WLTP.

Autonomia este potrivită în special pentru deplasările urbane și periurbane, deși distanța reală parcursă cu o încărcare poate varia în funcție de temperatură, trafic și stilul de condus. Tehnologia LFP este utilizată tot mai frecvent pentru automobilele electrice accesibile, datorită costurilor de producție și durabilității acumulatorilor.

În configurația standard, Twingo este echipat cu un încărcător AC de 6,6 kW. Potrivit datelor comunicate de Renault, acesta poate încărca bateria de la 10% la 100% în aproximativ patru ore și 15 minute.

Pentru încărcare mai rapidă, clienții pot opta pentru pachetul Advanced Charge, disponibil la 500 de euro. Acesta include un încărcător AC de 11 kW și posibilitatea încărcării rapide DC la o putere de până la 50 kW. În aceste condiții, bateria poate ajunge de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute, potrivit estimărilor producătorului.

Pachetul aduce și funcția V2L, care permite utilizarea bateriei automobilului pentru alimentarea unor dispozitive electrice externe, prin intermediul unui adaptor compatibil.

Un rival pentru Dacia Spring, construit tot în Europa

Noul Renault Twingo E-Tech Electric păstrează elementele de design care au făcut celebră prima generație a modelului. Farurile cu aspect jucăuș, formele rotunjite și dimensiunile compacte amintesc de automobilul lansat în anii ’90, însă interiorul a fost adaptat cerințelor actuale.

Mașina măsoară aproximativ 3,79 metri în lungime și dispune de cinci portiere. Scaunele din spate pot fi deplasate individual, pentru a permite configurarea spațiului în funcție de necesitățile pasagerilor sau de volumul bagajelor. Această soluție oferă un plus de flexibilitate într-un automobil conceput în principal pentru utilizarea zilnică în oraș.

Twingo este produs la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, aceeași fabrică în care va fi asamblată și noua generație Dacia Spring. Cele două automobile folosesc o platformă tehnică înrudită și componente similare, însă Renault încearcă să diferențieze Twingo prin design și echipamentele disponibile.

De altfel, noua generație Dacia Spring aduce o serie de schimbări importante, inclusiv o platformă modernizată, spațiu interior mai generos și soluții de încărcare rapidă. Concurența dintre cele două modele ale Grupului Renault ar putea oferi cumpărătorilor mai multe opțiuni în segmentul automobilelor electrice accesibile.

Pentru piața din România, revenirea modelului Twingo reprezintă și o alternativă la automobilele electrice de dimensiuni mai mari, care au prețuri semnificativ mai ridicate. Cu un tarif de pornire sub 20.000 de euro, dotări moderne și un design distinctiv, noul Renault încearcă să demonstreze că mobilitatea electrică urbană poate deveni mai accesibilă.

Comenzile sunt deja deschise, iar primele livrări sunt programate pentru ianuarie 2027. Rămâne de văzut dacă prețul și caracteristicile sale vor fi suficiente pentru a transforma noul Twingo într-un succes comercial pe piața românească.